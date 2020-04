NUcheckt controleert dagelijks beweringen over het coronavirus. Dit keer kijken we naar vitamine C. Er blijken geen aanwijzingen te zijn dat extra vitamine C helpt bij de bestrijding van het coronavirus.

Volgens verschillende geruchten kan vitamine C voorkomen dat je met het coronavirus besmet raakt. Hoge dosissen vitamine C zouden zelfs COVID-19 kunnen genezen. Wat is de rol van vitamine C in ons lichaam en zijn er aanwijzingen dat de vitamine echt iets doet tegen het coronavirus?

Wat is vitamine C?

Vitamine C is volgens het Voedingscentrum belangrijk voor de opname van ijzer in het lichaam, de vorming van bindweefsel en het in stand houden van de weerstand. Vitamine C krijgen we vooral binnen door het eten van groenten, fruit en aardappelen.

Een langdurig tekort aan vitamine C kan onder meer tot een verminderde weerstand leiden. Als je te veel vitamine C binnenkrijgt, dan plas je dit uit. Maar een teveel aan vitamine C kan ook leiden tot diarree en darmklachten. Zowel een ernstig tekort als een overschot zal bij een normaal voedingspatroon niet snel voorkomen.

Kan vitamine C besmetting voorkomen?

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijke rol van vitamine C bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Het effect van extra vitamine C op andere luchtweginfecties, zoals een verkoudheid, wordt wel al sinds 1940 onderzocht.

Uit een grootschalige analyse van bestaand onderzoek bleek in 2013 dat extra vitamine C slikken bij de meeste mensen de kans op een verkoudheid niet verkleint. Alleen bij marathonlopers en anderen die langdurig heftige fysieke inspanning verrichtten, werd een gunstig effect van extra vitamine C aangetoond.

Daarnaast had langdurig extra vitamine C slikken een klein effect op hoe lang een verkoudheid duurt. Je bent door langdurig vitamine C te slikken mogelijk een dag minder verkouden. Het heeft geen zin om veel vitamine C te slikken als je al verkouden bent, daar werd geen effect van gevonden.

Op basis van wat we weten over vitamine C en verkoudheid valt er geen groot effect van de vitamine op het voorkomen van een besmetting met het coronavirus te verwachten. Specifiek onderzoek hiernaar ontbreekt echter nog.

Hoe zit het met hoge dosissen vitamine C?

Veel beweringen over vitamine C gaan over de behandeling van COVID-19. Zo melden verschillende websites over alternatieve geneeswijzen dat de overheid in Sjanghai een behandeling met hoge dosissen vitamine C zou aanbevelen. Ook zou uit onderzoek blijken dat de behandeling van COVID-19 met vitamine C zelfs al tot gunstige resultaten leidt.

Het klopt niet dat de overheid in Sjanghai een vitamine C-behandeling heeft aangeraden. Dit gerucht is gebaseerd op een artikel in een Chinees wetenschappelijk tijdschrift van een groep onderzoekers uit Sjanghai. In dit artikel stellen de onderzoekers meerdere mogelijke behandelmethoden voor ernstig zieke COVID-19-patiënten voor. Het inspuiten van grote hoeveelheden vitamine C is daar één van. Waar deze onderzoekers zich op hebben gebaseerd, is onduidelijk. Ze vertegenwoordigen in ieder geval niet de overheid in Sjanghai.

Geen onderzoeksresultaten bekend

Volgens een artikel in het Reformatorisch Dagblad zou onderzoek aantonen dat de behandeling met vitamine C in Sjanghai positieve resultaten oplevert. Dit bericht is gebaseerd op beweringen van de Amerikaans-Chinese arts Richard Cheng. Cheng is niet gespecialiseerd in virale infecties, maar in veroudering en gewichtsverlies.

In één van zijn video's beschrijft hij een onderzoek onder zo'n vijftig COVID-19-patiënten dat in Sjanghai zou hebben plaatsgevonden. Deze patiënten werden met hoge dosissen vitamine C behandeld. Ze zijn volgens Cheng allemaal genezen en waren sneller uit het ziekenhuis dan een gemiddelde patiënt met COVID-19. Of dit onderzoek goed is uitgevoerd, is niet te controleren. De onderzoeksopzet en de resultaten zijn namelijk niet gepubliceerd.

Voor zover bekend loopt op dit moment in China één onderzoek naar het gebruik van vitamine C als behandelmethode. De onderzoeksopzet van dit onderzoek is wel gepubliceerd. De resultaten van dit onderzoek worden eind september verwacht. Op dit moment is er geen bewijs dat hoge dosissen vitamine C helpen bij de behandeling van COVID-19. Er is volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO op dit moment geen medicijn tegen COVID-19.

