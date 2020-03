Constant slokjes water drinken zou volgens berichten op sociale media de kans op besmetting door het coronavirus verkleinen. NUcheckt vond dat dit advies onjuist is, maar toch al ruim een maand op opvallend veel plekken ter wereld opduikt.

Volgens verschillende Nederlandstalige berichten op Whatsapp, Twitter en Facebook zeggen Japanse artsen dat iedere vijftien minuten een slokje water drinken kan voorkomen dat je besmet wordt met het coronavirus. Er is alleen geen enkel bewijs dat dit daadwerkelijk de kans op besmetting verkleint.

Waar komt het Nederlandstalige bericht vandaan?

NU.nl kreeg begin maart verschillende mails binnen waarin ons werd gevraagd om te controleren of water drinken besmetting met het coronavirus kan voorkomen. Volgens de lezers werd dit advies via WhatsApp verspreid. Ook op Twitter en Facebook zijn sinds eind februari verschillende Nederlandstalige berichten te vinden waarin staat dat Japanse artsen adviseren iedere vijftien minuten water te drinken. Je zou een hogere kans op besmetting hebben als je je keel droog laat worden, en daarom zou het belangrijk zijn regelmatig een slokje water te drinken.

Hoogstwaarschijnlijk zijn deze berichten letterlijk vertaald uit het Engels. Op Facebook wordt een Engelstalige versie van dit bericht sinds 13 februari verspreid. In eerste instantie voornamelijk in Singapore, waar toen net een aantal coronavirusgevallen werden ontdekt.

Advies ten onrechte toegeschreven aan arts in Hongkong

Er is, voor zover bekend, echter geen Japanse arts die dit advies heeft gegeven. Er ging op Facebook wel een bericht rond, waarin werd gesteld dat de Hongkongse viroloog Yuen Kwok-yung adviseerde om je keel niet droog te laten worden en regelmatig water te drinken.

Yuen Kwok-yung heeft dit advies alleen nooit gegeven. De viroloog nam wel een filmpje op waarin hij mensen in Hongkong vanwege het coronavirus adviseerde vaak de handen te wassen, maskers op de juiste manier te gebruiken en drukke plekken te vermijden.

Advies ook opgedoken in Noord-Amerika, Afrika en andere Aziatische en Europese landen

Toch is de bewering dat een droge keel de kans op besmetting door het coronavirus verhoogd ook opgedoken in onder andere België, Nigeria, de Filipijnen, Pakistan, Canada en India, waar het advies soms meer dan 10.000 keer is gedeeld. In veel berichten stond dat het advies van het 'Ministerie van Volksgezondheid' of andere lokale autoriteiten afkomstig was. Verschillende factcheckers hebben deze berichten gecontroleerd en in geen enkel geval had een officiële instantie daadwerkelijk dit advies gegeven.

De Amerikaanse hoogleraar infectieziekten William Schaffner legde eerder aan persbureau AP uit dat het belangrijk is dat mensen die ziek zijn voldoende blijven drinken, maar dat iedere paar minuten water drinken geen coronavirusbesmettingen voorkomt.

Wat kan je wel doen?

Het RIVM adviseert om, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, regelmatig je handen te wassen, in de binnenkant van je elleboog te hoesten en niesen en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

