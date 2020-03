Volgens verschillende berichten drinkt een groot gedeelte van de Amerikanen uit angst voor het gelijknamige virus geen Corona-bier meer. NUcheckt stelde vast dat er geen aanwijzingen zijn dat Amerikanen Corona-bier opeens mijden.

De Telegraaf schreef op 28 februari dat het biermerk Corona zwaar zou lijden onder het gelijknamige virus. Volgens de krant bleek uit onderzoek dat 38 procent van de verstokte bierdrinkers nu onder "geen enkele voorwaarde" een slokje Corona-bier zou drinken. Ook de Vlaamse krant Het Nieuwsblad beweerde dat "door de uitbraak van het coronavirus een deel van de Amerikanen zich ook heeft afgekeerd van het gelijknamige bier".

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar deze berichten op gebaseerd zijn, is afkomstig van het Amerikaanse pr-bureau 5WPR. Dat ondervroeg 737 Amerikaanse bierdrinkers telefonisch over Corona. De resultaten van het onderzoek zijn op 27 februari gepubliceerd.

Volgens 5WPR lijdt het geen twijfel dat het biermerk Corona lijdt onder de uitbraak van het coronavirus. Het onderzoek van het pr-bureau toont echter helemaal geen bewijs voor deze stelling.

38 procent ondervraagden koopt geen Corona

In het telefonische onderzoek werd aan de 737 bierdrinkers gevraagd of ze op dit moment Corona-bier zouden kopen; deze vraag werd door 38 procent beantwoord met 'nee'.

Het is onduidelijk waarom deze deelnemers nu geen Corona-bier willen kopen. Misschien kopen de ondervraagden het niet omdat ze het heel smerig vinden, of drinken ze het alleen in de zomer, bij hoge temperaturen.

Kortom: er is op basis van deze vraag niets te zeggen over het aantal Amerikanen dat geen Corona-bier koopt vanwege het gelijknamige virus.

Onderzoek is mogelijk onbetrouwbaar

Voor het onderzoek werd ook gevraagd hoeveel mensen die normaal gesproken wél Corona drinken dit "in het licht van het coronavirus" niet meer doen. Dit bleek slechts in 4 procent van de gevallen aan de hand.

Hoeveel ondervraagden Corona-drinkers zijn, is niet bekendgemaakt, maar als dit bijvoorbeeld de helft van de ondervraagden betreft, dan zouden slechts vijftien deelnemers hebben gezegd dat ze willen stoppen met het drinken van Corona.

Bovendien is onduidelijk hoe betrouwbaar het telefonische onderzoek is en of de bierdrinkers die ondervraagd zijn representatief zijn voor alle Amerikaanse bierdrinkers; het pr-bureau heeft niet bekendgemaakt hoe het de deelnemers heeft geselecteerd.

Op basis van dit onderzoek kun je dus in ieder geval niet concluderen dat biermerk Corona zwaar lijdt onder het gelijknamige virus.

Verkoop stijgt volgens distributeur

In Amerika wordt Corona verkocht door Constellation Brands. Op 28 februari verklaarde dat bedrijf dat de verkoop van Corona-bier in de Verenigde Staten in de afgelopen vier weken met 5 procent is gestegen en dat het in de VS geen last heeft van de coronavirusuitbraak.

Het aandeel van Constellation Brands op de beurs daalde vorige week wel, maar dat gold voor de Amerikaanse beurzen in het algemeen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.