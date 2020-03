De uitbraak van het coronavirus gaat nog steeds gepaard met een grote hoeveelheid nepnieuws. NUcheckt bekeek wat voor foutieve Nederlandstalige informatie er rondgaat.

Sinds het COVID-19-virus Nederland bereikte, lijkt de hoeveelheid nepnieuws over het virus toegenomen. Nepberichten blijken niet alleen op sociale media als Facebook en Twitter te worden verspreid, maar ook via WhatsApp-berichten.

Foutieve berichten over coronavirusbesmettingen gedeeld op WhatsApp

Zo zijn in de afgelopen week zeker zeven verschillende locaties ten onrechte gekoppeld aan een coronavirusbesmetting. Onder andere GGD Hollands Midden en verschillende nieuwsmedia waarschuwen voor deze berichten, die voornamelijk via WhatsApp verspreid lijken te worden.

Op donderdag 27 februari werd bekend dat een man uit Loon op Zand de eerste Nederlander met het coronavirus is. Een dag later, op 28 februari, verschenen er via WhatsApp verschillende niet-kloppende berichten waarin stond dat het coronavirus geconstateerd zou zijn in Leiden, Rotterdam, Rijswijk en Maastricht.

Hoe controleer je deze nepberichten?

Deze nepberichten lijken in twee varianten voor te komen. De eerste variant is een doorgestuurd screenshot van een nieuwssite, zoals die van AD, Het Parool, NOS, Omroep Brabant of AT5, waarop een bericht over een zogenaamde nieuwe besmetting te zien is. Of een screenshot klopt, kun je het best controleren door zelf naar de website van het nieuwsmedium te gaan en te kijken of je het nieuws daar terug kunt vinden.

Daarnaast zijn er een aantal berichten verspreid waarin een link naar NOS.nl staat, direct gevolgd door een link naar een andere website. In het Twitter-bericht hieronder zie je hoe zo'n WhatsApp-bericht eruitziet. Deze berichten lijken tot nu toe meestal als grap bedoeld.

Lijst met coronabesmettingen klopt niet

Sinds 1 maart gaat bovendien op Twitter een lijst rond waaruit zou blijken dat in Nederlandse ziekenhuizen 76 mensen positief zijn getest op het coronavirus. Het RIVM heeft alle NU.nl laten weten dat de lijst niet klopt en nep is.

Het is niet duidelijk van wie de lijst afkomstig is. De website waarop de lijst staat, laat de gebruiker anoniem. Het Twitter-account dat de lijst als eerste verspreid lijkt te hebben, is ook een anoniem account. Deze gebruiker plaatst sinds 26 februari grotendeels automatisch berichten over de verspreiding van het coronavirus.

Verkeerd advies verspreid in Vlaanderen

Tot slot wordt in Vlaanderen via WhatsApp een bericht verspreid waarin verkeerde informatie staat over hoe je het coronavirus zou moeten voorkomen, zo meldt VRT Nieuws op 28 februari. In het bericht staat dat de informatie afkomstig is van het ministerie van Volksgezondheid. Dit klopt niet, en ook de adviezen zijn dus onzin. Zo zou je volgens het bericht gekruid en gefrituurd eten moeten mijden, maar deze voedingsmiddelen vergroten de kans op infecties helemaal niet.

Het advies van het RIVM is om regelmatig je handen te wassen, in je elleboog te hoesten en papieren zakdoekjes te gebruiken.

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.

Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.

Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.

Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

