Het coronavirus 2019-nCoV zou volgens verschillende NU.nl-lezers en blogs al ruim 50.000 mensen het leven hebben gekost. NUcheckt oordeelt dat deze bewering ongefundeerd is.

NU.nl kreeg de afgelopen weken meerdere mails van lezers die ons wezen op artikelen waarin wordt beweerd dat er in China al tienduizenden mensen zijn overleden door het coronavirus uit Wuhan.

Volgens de officiële cijfers zijn er op 11 februari 1.018 mensen overleden aan het coronavirus. Dit blijkt de beste schatting die we nu hebben. De beweringen dat er veel meer doden zijn gevallen, blijken ongefundeerd.

Waar komt het vandaan?

Er gaan meerdere 'onofficiële schattingen' van het aantal doden door het coronavirus rond. De recentste is afkomstig van de Chinese miljardair Guo Wengui. Hij claimt dat er al 50.000 mensen overleden zijn aan het coronavirus.

Guo Wengui vluchtte in 2014 uit China. Op zijn nieuwswebsite, G News, werd eerder in januari de ongefundeerde bewering gedaan dat de Chinese overheid zou gaan toegeven dat het coronavirus in een lab is gemaakt en door een menselijke fout is ontsnapt.

Het is onbekend waar Guo de claim dat er 50.000 mensen zouden zijn overleden aan het coronavirus op heeft gebaseerd. Guo woont zelf in de VS en zegt zijn informatie van ingewijden te krijgen.

Geruchten over aantal overledenen

In januari verschenen er verschillende andere geruchten over het aantal doden door het coronavirus. Op 28 januari controleerde de Amerikaanse factchecker Politifact bijvoorbeeld de bewering dat er in de regio Wuhan tienduizend mensen zijn overleden door het coronavirus. Dit bleek alleen op geruchten te zijn gebaseerd en de factchecker beoordeelde de uitspraak als onwaar.

Er gaat daarnaast sinds 5 februari een screenshot rond van een pagina van het Chinese internetplatform QQ, waaruit zou blijken dat er bijna 25.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Normaal gesproken zijn op deze pagina van QQ de officiële cijfers over de coronavirusuitbraak te zien, maar Taiwan News claimt dat een screenshot laat zien dat op 2 februari kort de "echte cijfers over het coronavirus" te zien waren. En dat hieruit dus bleek dat er 25.000 mensen zijn overleden aan het coronavirus.

Het is niet te controleren of het screenshot van Taiwan News niet gemanipuleerd is en wat het betekent als het daadwerkelijk zo op de website heeft gestaan. Een gemanipuleerd screenshot van de pagina van QQ maken blijkt heel makkelijk. Hier is geen fotoshop voor nodig, zo zag ook NU.nl.

NU.nl paste in de eigen browser het aantal overledenen aan op de pagina van QQ news. Op de plek waar normaal het aantal doden door het coronavirus staat, staat nu NU.nl.

Wat weten we over de coronavirusuitbraak?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het nog onduidelijk of de officiële cijfers over het aantal besmettingen een onderschatting zijn van het daadwerkelijke aantal besmettingen en welke tijd er zit tussen besmetting en opsporing van het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie houdt er rekening mee dat er meer besmettingen zijn dan nu bekend is. Maar er zijn volgens het RIVM geen aanwijzingen dat China de omvang of de ernst van de coronavirusuitbraak bewust probeert te verbergen. De beweringen dat er in China tienduizenden mensen zijn overleden aan het coronavirus, zijn dan ook ongefundeerd.