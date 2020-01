De uitbraak van het coronavirus in China gaat samen met wilde geruchten. NUcheckt onderzocht het bericht dat het coronavirus is uitgevonden in een Engels lab. Dit blijkt nepnieuws.

Op ons reactieplatform NUjij zagen we in de afgelopen week meerdere reacties waarin werd beweerd dat het coronavirus in een Engels lab is uitgevonden. Er zou zelfs een patent op het virus rusten. Ditzelfde verhaal verschijnt sinds 23 januari in Nederlandstalige berichten op Facebook en Twitter. De berichten blijken niet te kloppen en gebaseerd te zijn op een verkeerd begrip van coronavirussen.

Waar komt het vandaan?

Op 23 januari verscheen op verschillende Nederlandstalige blogs, waaronder MartinVrijland.nl en JDreport, ook het bericht dat er een Engels patent rust op het coronavirus. Het virus zou ontwikkeld zijn door het Pirbright Institute in het Engelse Surrey. Er wordt gesuggereerd dat het virus, dat nu in voornamelijk China mensen besmet, in dit lab is uitgevonden en misschien wel bewust is verspreid. In het bericht wordt zelfs naar een specifiek patent verwezen.

Ook in verschillende Engelstalige en Duitstalige berichten is te lezen dat het coronavirus hier is uitgevonden.

Wat is er aan de hand?

Er is inderdaad een coronavirus gepatenteerd door het Pirbright Institute. Maar het gepatenteerde virus is niet het virus dat China nu in zijn greep houdt; er bestaat namelijk meer dan één coronavirus. Coronavirus is de verzamelnaam van een familie van virussen. Het patent waar in de berichten naar wordt verwezen, is een patent op een variant van infectieuze bronchitis, een coronavirus dat zeer besmettelijk is voor pluimvee, maar niet besmettelijk voor mensen.

Coronavirussen die wel besmettelijk waren voor mensen, zijn bijvoorbeeld SARS en MERS. SARS heeft in 2003 ongeveer achthonderd mensen het leven gekost en MERS sinds de uitbraak in 2012 bijna negenhonderd mensen. Eind 2019 werden mensen in de Chinese provincie Wuhan ziek van een nieuw soort coronavirus.

Waarom heeft een virus een patent?

Het Pirbright Institute bracht, vanwege de geruchten dat het het coronavirus uit Wuhan had uitgevonden, een verklaring over zijn werk met coronavirussen uit. Daarin staat dat het instituut alleen onderzoek doet naar infectieuze bronchitis en een variant van het coronavirus dat bij varkens voor ziekte zorgt. Er wordt niet gewerkt met coronavirussen die voor mensen besmettelijk zijn.

Het instituut bevestigt dat het een patent heeft op een verzwakte vorm van het coronavirus dat gevaarlijk is voor pluimvee. Het heeft dit virus gepatenteerd in de hoop dat het hiermee een vaccin kan ontwikkelen. Dit staat ook in de online beschikbare patentaanvraag.

Meerdere factcheckers, waaronder het Franse AFP, het Oostenrijkse Mimikama en het Amerikaanse Snopes, bevestigden dat het gerucht over een patent voor het coronavirus uit Wuhan is ontstaan door het misverstand dat er maar één soort coronavirus is.

Op dit moment wordt geschat dat er sinds eind vorig jaar 107 mensen zijn overleden aan het nieuwe Chinese coronavirus.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.