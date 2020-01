Blauw licht van je smartphone is misschien wel helemaal niet zo slecht voor je nachtrust, meldden begin januari meerdere nieuwsmedia. NUcheckt onderzocht wat hiervan klopt.

RTL Nieuws schreef op 6 januari dat onderzoekers van de universiteit van Manchester beweren dat het licht dat je smartphone afgeeft niet zo slecht is voor je slaapritme als werd verwacht. Ook volgens Want.nl en Welingelichte Kringen is blauw licht toch niet zo slecht voor slaap.

Waar komt het vandaan?

Het Britse onderzoek waar deze berichten op gebaseerd zijn is gepubliceerd op 16 december. In dit onderzoek werd het effect van lichtintensiteit en -kleur op de activiteit van muizen onderzocht.

De onderzoekers vonden dat, bij een lage lichtintensiteit, licht dat overwegend blauw is het ritme van muizen minder verstoort dan licht dat overwegend geel is. Daarnaast had fel licht meer invloed op de activiteit van muizen dan licht met een lage intensiteit.

De Britse onderzoekers schrijven dat hun bevindingen een aanwijzing zijn dat het in de avond beter is om aan blauw licht te worden blootgesteld en de nachtmodus op je telefoon, dat het licht van de telefoon geliger maakt, niet te gebruiken. Het zou voor je nachtrust wel goed zijn om het licht van je telefoon te dimmen, en dus de intensiteit van het licht te verlagen.

Veel licht in de avond houdt mensen wakker

Marijke Gordijn, chronobioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van Chrono@Work, bevestigt aan NU.nl dat ook bij mensen lichtintensiteit invloed heeft op de biologische klok. "Een hoge lichtintensiteit overdag en lage lichtintensiteit in de avond is goed voor de nachtrust." Het is dus bijvoorbeeld een goed idee om in de avond niet al te felle lampen in je woonkamer te hebben.

Hoe zit het met blauw licht?

Heeft de kleur van het licht hiernaast ook invloed op onze biologische klok? Chronobioloog Gordijn vertelt dat melatonine van belang is bij het regelen van de biologische klok en dat blauw licht de aanmaak van melatonine onderdrukt. Blauw licht kan er zo, theoretisch gezien, voor zorgen dat mensen later in slaap vallen en in het begin van de nacht slechter slapen.

De kleursamenstelling van het licht heeft ook invloed

Maar, Gordijn vertelt dat de invloed van kleur op de biologische klok ingewikkeld is en dat niet alleen blauw licht een effect heeft op de biologische klok. Het oog bevat kegeltjes en staafjes. Kegeltjes zijn lichtgevoelige cellen, die ervoor zorgen dat we kleur kunnen zien, deze werken vooral goed bij helder licht. Staafjes zorgen ervoor dat we ook bij weinig licht kunnen zien.

Gordijn vertelt dat er drie soorten kegeltjes zijn. Kegeltjes die reageren op blauw licht, kegeltjes die reageren op groen licht en kegeltjes die reageren op rood licht. "Licht bestaat bijna altijd uit meerdere kleuren, en wat het effect van blauw licht op slaap is lijkt af te hangen van hoe het is gecombineerd met andere kleuren en welke kegeltjes dus worden gestimuleerd." Ook het licht dat gebruikt werd in het Britse muizenonderzoek was niet volledig blauw of geel.

"Het samenspel van kleuren is complex. Op dit moment zijn er meerdere onderzoeken gaande naar het effect van blootstelling aan meerdere kleuren tegelijk op slaperigheid of slaap", aldus Gordijn.

Roelof Hut, hoogleraar chronobiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, zei eerder in Trouw dat het Britse muizenonderzoek laat zien hoe complex de relatie tussen licht en de biologische klok is. "We zijn nu midden in de fase waarin we ontdekken hoe je met licht kunt spelen."

Conclusie

Een Brits muizenonderzoek vond dat overwegend blauw licht mogelijk een kleinere invloed heeft op de biologische klok dan gelig licht. Dit onderzoek bevestigt volgens experts vooral dat de relatie tussen de kleur van licht en de biologische klok ingewikkeld is.

Blauw licht kan volgens meerdere onderzoeken de biologische klok verstoren, maar licht is zelden alleen blauw en het effect van blauw licht hangt waarschijnlijk af van de andere kleuren in het licht. Hoe verschillende kleuren samen precies de biologische klok beïnvloeden is nog niet bekend. En we weten dus ook niet of het helpt om je telefoon op nachtmodus te zetten.

Wat we wel weten is dat het 's avonds beter is om kunstmatig licht in je omgeving te dimmen: fel licht in de avond is slecht voor de nachtrust.