NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Op Facebook worden meerdere afbeeldingen verspreid met uitspraken die Sylvana Simons zou hebben gedaan. Ze heeft die dingen alleen helemaal niet gezegd.

Volgens een Facebook-bericht van de pagina Eigen volk eerst heeft Sylvana Simons bij Radio 2 gezegd dat ze uit Nederland vertrekt als Zwarte Piet niet verdwijnt. En volgens zeker tien andere Facebook-pagina's heeft Simons gezegd dat ze de tekst van het nummer (I'm dreaming of a) White Christmas van Bing Crosby racistisch en stigmatiserend vindt. Beide uitspraken heeft Simons niet gedaan. Waar komen deze berichten dan vandaan?

Hoe vaak worden deze berichten gedeeld?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het opsporen van desinformatie. Wanneer iemand een bericht als mogelijk nepnieuws bij Facebook rapporteert, krijgt NU.nl dit in een dashboard te zien. In de periode van 7 tot en met 14 november zag NU.nl meerdere berichten over Sylvana Simons in het dashboard verschijnen.

Het bericht dat op het moment het meest gedeeld wordt, is de tekst waarin staat dat Simons zou hebben gedreigd uit Nederland te vertrekken. Dit bericht is al in november 2017 op Facebook geplaatst. Volgens Facebook is de tekst op 14 november 2019 toch opnieuw ruim vierduizend keer gedeeld in de afgelopen 24 uur. Ook op Twitter wordt dit bericht gedeeld. De website Liever te dik in de kist dan een feestje gemist maakte daarnaast op 13 november 2019 een 'nieuwsartikel' van het veel verspreide Facebook-bericht.

Het bericht dat Simons een probleem zou hebben met (I'm dreaming of a) White Christmas is in november zeker twaalfhonderd keer gedeeld. Dit bericht is op 7 november 2019 voor het eerst op Facebook geplaatst.

Volgens een Facebook-bericht van de pagina Eigen volk eerst heeft Sylvana Simons bij Radio 2 gezegd dat ze uit Nederland vertrekt als Zwarte Piet niet verdwijnt. (Printscreen: Facebook/Eigen volk eerst)

Waar komt het vertrekbericht over Simons vandaan?

In november 2017 schreef de website Hoaxmelding al dat verschillende pagina's, zoals PVV Aanhanger, Eigen volk eerst en We zijn de Leugens Zat ten onrechte zeiden dat Simons zou hebben gezegd dat ze uit Nederland zou vertrekken als Zwarte Piet niet verdwijnt.

Het bericht is waarschijnlijk in 2017 voor het eerst verspreid. Op Twitter deelde de pagina PVV Supporters NL op 13 juni van dat jaar het volgende: "Sylvana Simons roept bij NPO Radio 2: 'Als Zwarte Piet niet verdwijnt uit Nederland, dan vertrek ik zelf.'" Hierbij stond een link naar een Facebook-bericht. Dit bericht is inmiddels verwijderd.

Simons heeft deze uitspraak niet gedaan. Dit bevestigt zij zelf op haar Facebook-pagina. De foto die bij het Facebook-bericht van Eigen volk eerst staat, is afkomstig uit februari 2017. Ze was toen inderdaad te gast bij Radio 2. In dit interview ging het niet over Zwarte Piet, maar onder meer over nepnieuws.

In 2018 werd een variant van de Zwarte Piet-uitspraak gedeeld door verschillende Facebook-pagina's die bewust nepnieuws over de zwartepietdiscussie verspreiden om clicks te verzamelen en zo geld te verdienen.

Hoe zit het met White Christmas?

Dat het Facebook-bericht over (I'm dreaming of a) White Christmas ook niet klopt, is al te zien als je het oorspronkelijke bericht, dat op 7 november 2019 werd geplaatst, goed bekijkt. In de afbeelding, die uit 2016 komt, staan namelijk al de woorden 'fake news' in heel kleine lettertjes.

Het merendeel van de mensen dat op het bericht heeft gereageerd lijkt de kleine lettertjes niet gelezen te hebben. In de meest recente versies is de afbeelding zo geknipt dat de kleine lettertjes er helemaal niet meer opstaan. Simons heeft ook van deze uitspraak bevestigd, dat ze hem nooit heeft gedaan.

Het bericht dat Simons een probleem zou hebben met (I'm dreaming of a) White Christmas is in november zeker twaalfhonderd keer gedeeld. NU.nl heeft zelf de tekst "fake news" omcirkeld in deze foto.

Sylvana Simons vaker onderwerp van hoaxes

Er worden niet alleen ten onrechte uitspraken aan Simons toegeschreven; eerder zagen we via de samenwerking met Facebook ook een gefotoshopte foto langskomen, waarop Simons verkleed als zwarte piet te zien is. De website Hoaxmelding liet al zien dat Simons niet op de oorspronkelijke foto staat.

De website Hoaxmelding plaatste de gefotoshopte afbeelding van Simons als Zwarte Piet naast de oorspronkelijke foto.