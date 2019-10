NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Katten verschuilen zich in de winter in warme auto's, automobilisten moeten daarom oppassen wanneer ze weg willen rijden."

Oordeel: waar

Veel media waarschuwen in de herfst- en winterperiode voor katten die zich op en in auto's verstoppen. Zo adviseert de Facebook-pagina 'Kat en Co vermist of gevonden in Groningen- Dierenambulance Groningen' automobilisten om een paar tikken op de motorkap te geven voor ze instappen, om "onnodig dierenleed te voorkomen".

Niet alleen deze Facebook-pagina bericht over de gevaarlijke verstopplekken van katten. Naast meerdere Facebook-pagina's, waarschuwden deze maand ook media waaronder Flair en RTL Nieuws automobilisten om te controleren of er een kat in hun auto zit verstopt. Is het waar dat katten zich in de winterperiode graag in auto's verstoppen, en waarom doen ze dat?

Waar komt het vandaan?

De waarschuwing is niet nieuw: al in 2014 verscheen de waarschuwing op de Facebook-pagina Hart voor Dieren. Soortgelijke berichten verschenen de jaren daarop op veel verschillende Facebook-pagina's en werden vooral veel gedeeld in de herfst- en winterperiode.

Ook op de website van de Dierenbescherming wordt elk jaar gewaarschuwd voor katten die zich in de winterperiode in de auto verschuilen. Volgens Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming komt het namelijk regelmatig voor dat katten zich verstoppen in auto's. "Het is een van de vaste waarschuwingen die we elk jaar geven."

Kruipen katten echt onder de motorkap?

Nagtegaal ziet het veel gebeuren dat katten zich verschuilen in auto's, maar hoe vaak het precies voorkomt, weet hij niet. Meestal kruipen katten onder de motorkap van een auto. "Die foto van de kat op de autoband, dat is een bekende foto die ik vaak voorbij zie komen. Maar of katten nou echt zo vaak op autobanden kruipen, dat denk ik niet. Ze kruipen weleens via de wielkast de motorkap in."

Dat brengt ook gevaren met zich mee; niet alle katten overleven een rit onder de motorkap. Bij de Dierenbescherming zijn legio verhalen bekend van katten die zich hebben verschanst onder motorkappen, en zo een flink aantal kilometers afleggen. Zo overleefde een kat afgelopen zomer een rit van Tilburg naar Rotterdam onder de motorkap van de auto.

Waarom verstoppen katten zich in een auto?

Dat katten zich in de winterperiode graag verstoppen in een auto, komt omdat auto's een bron van warmte zijn. "Als je bijvoorbeeld ergens naartoe rijdt met de auto en je bent er maar even, dan bestaat er een kans dat op koude dagen een kat bij je motor zit omdat deze lekker warm is", meent Nagtegaal.

Dat beaamt ook Ruth van der Leij, dierenarts bij Shelter Medicine en verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. "De voorouders van onze katten zijn van origine dieren die uit subtropische en tropische gebieden komen, met name woestijnachtige gebieden. Hun neiging om warme plekken op te zoeken, warmer dan die wij als mens aangenaam zouden vinden, komt voort uit die achtergrond. Als katten 's nachts buiten gehouden worden, dan gaan ze hun eigen oplossingen zoeken om warm te blijven."

Naast dat de auto een warme plek is, ervaren katten het ook een veilige plek. "Hoewel de kat van nature een jager is, was het ook een prooi voor grote andere grote vleeseters, zoals hondachtigen. Ze zoeken daarom bij voorkeur ook verstopplekken zoals een auto. Een plek in de auto is fijn, omdat de katten dan hun omgeving in de gaten kunnen houden zonder dat grote hondachtigen bij ze in de buurt kunnen komen", zegt Van der Leij. "De neiging van de kat om zich te verstoppen, zit heel diep."

Waarom helpt het als een automobilist op de motorkap klopt?

De Dierenbescherming adviseert automobilisten om op de motorkap te kloppen voor ze instappen en te luisteren of ze gemiauw horen. Hoewel het logisch lijkt dat katten de benen nemen zodra de motor wordt gestart, lukt dit niet altijd. "Soms kunnen katten ook niet weg: laatst hebben we nog een kitten bevrijd die met zijn pootje vastzat onder de motorkap", zegt Nagtegaal.

Ook Van der Leij zegt dat het helpt als automobilisten, voor ze de auto starten, op de motorkap kloppen. "Door aan te geven: ik kom eraan en ik maak lawaai, schrikt de kat en geef je hem tijd om even weg te springen."

Conclusie

Dat automobilisten in de herfst- en winterperiode worden gewaarschuwd om hun auto te controleren op aanwezigheid van katten, is niet voor niks. Katten verstoppen zich namelijk graag in auto's omdat dit warme en veilige plekken zijn. Het helpt daarnaast als een automobilist op de motorkap klopt, omdat de kat dan even tijd heeft om weg te komen.

We beoordelen de stelling "Katten verschuilen zich in de winter in warme auto's, automobilisten moeten daarom oppassen wanneer ze weg willen rijden" als waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.