NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Belgen betalen 7 euro per maand voor de ziektekostenverzekering en dus is de zorg in België vele malen goedkoper."

Oordeel: deels onwaar

Op verschillende Facebook-pagina's wordt een bericht gedeeld waarin wordt beweerd dat de ziektekostenverzekering in België maar 7 euro per maand kost. Dit is bijna zeventien keer minder dan Nederlanders kwijt zijn aan hun zorgverzekering. In Nederland zou sprake zijn van "geldverslindende maatschappijen die er maar op los declareren". Betalen Belgen echt zo weinig voor hun zorgverzekering en is de zorg in België daardoor een stuk goedkoper dan die in Nederland?

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt in de strijd tegen nepnieuws samen met Facebook. Wanneer bezoekers de geloofwaardigheid van Facebook-berichten in twijfel trekken, kunnen ze dit bij Facebook melden. NU.nl krijgt dit vervolgens in een dashboard te zien. Hierdoor zag NU.nl dat deze tekst in september al zeker 7.800 keer is gedeeld en op 24 oktober opnieuw zeker 1.000 keer is gedeeld.

Het bericht blijkt al jaren rond te gaan op sociale media. Het oorspronkelijke bericht uit 2014 is meer dan 188.000 keer gedeeld.

Hoe zit het zorgstelsel in België in elkaar?

De bewering dat Belgen 7 euro per maand aan ziektekostenverzekering betalen, is gebaseerd op het bedrag dat ze maandelijks moeten betalen voor een ziekenfonds. Iedere Belg is verplicht zich aan te sluiten bij zo'n ziekenfonds, waaruit de zorg wordt betaald.

Belgen moeten een jaarlijkse premie betalen om bij een ziekenfonds aangesloten te zijn. Deze jaarpremie komt neer op een bedrag tussen de 84 en 103 euro, wat tussen de 7 en 8,50 euro per maand is.

Belgen zijn echter meer kwijt aan zorg dan alleen deze premie. De ziekenfondsen worden deels gefinancierd via belastingen. Zo dragen de Belgen ook ongeveer 13 procent van hun loon af aan deze fondsen en dragen werkgevers nog eens tussen de 15 en 22 procent van het belastbare inkomen af.

In Nederland betalen werkgevers ook zorgkosten. Dit is ongeveer 7 procent van het belastbare loon van een werknemer. Daarnaast betalen Nederlanders hun maandelijkse zorgpremie (ongeveer 118 euro) voor de basisverzekering rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

Ziekenfondsen dekken niet alle zorgkosten

Bovendien vergoedt het ziekenfonds in België bijvoorbeeld wel deels de bezoeken aan huisartsen en ziekenhuizen, maar dekt het fonds niet de volledige kosten van zo'n bezoek. Het percentage dat de Belgen zelf moeten betalen, verschilt per type zorg. Voor een ziekenhuisopname of een bezoek aan een specialist betaalt een Belg bijvoorbeeld een eigen bijdrage van 25 procent. In Nederland wordt een bezoek aan de huisarts altijd volledig vergoed en betaal je voor gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis alleen eventueel een gedeelte van je eigen risico.

Belgen kunnen zich voor deze extra kosten verzekeren, bijvoorbeeld met een aanvullende verzekering voor ziekenhuisopname. Hier moeten ze wel extra premie voor betalen.

Daarnaast is het voor iedere Belg verplicht om bij te dragen aan de sociale bescherming. Deze bijdrage wordt gebruikt als financiële steun voor zwaar hulpbehoevenden. Het gaat om een bijdrage van 52 euro per jaar. Belgen met een relatief laag inkomen betalen 26 euro.

Is de zorg in België goedkoper?

Is de Belgische gezondheidszorg goedkoper dan die in Nederland? De zorgkosten in Nederland vallen in totaal wel hoger uit, blijkt uit cijfers van The World Bank. In Nederland wordt per jaar ongeveer 4.268 euro per persoon aan zorgkosten besteedt, in België is dit bedrag 3.734 euro. De zorgkosten per persoon vallen in België ongeveer 15 procent lager uit dan die in Nederland.

De manier waarop de zorgkosten worden betaald, verschilt dus. In Nederland werd in 2017 zo'n 75 procent van de totale zorgkosten met verplichte premies betaald (die dus deels uit de premies voor de verplichte zorgverzekering bestaan). In België is dit aandeel een stuk kleiner. Van de totale zorgkosten werd daar 56 procent met verplichte premies betaald.

Conclusie

Kun je stellen dat gezondheidszorg in België goedkoper is dan in Nederland? In Nederland wordt per persoon meer uitgegeven aan de zorg dan in België. Maar de zorg in Nederland wordt wel op een andere manier betaald dan in België.

Hoewel Belgen omgerekend ongeveer 7 euro per maand aan premie betalen, omvat dit bedrag lang niet alle kosten. De zorg in België is niet zoveel goedkoper als in het Facebook-bericht wordt beweerd. Het werkelijke verschil is ongeveer 15 procent. Nederlanders betalen dus niet zeventien keer zoveel als Belgen.

We beoordelen de bewering "Belgen betalen 7 euro per maand voor de ziektekostenverzekering en dus is de zorg in België vele malen goedkoper" dan ook als deels onwaar.