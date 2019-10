NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Na het boerenprotest van dinsdag in Den Haag is een afbeelding verspreid die zou laten zien dat boeren veel minder rotzooi maken dan klimaatactivisten. Die foto blijkt echter misleidend.

Na de boerenprotesten op 1 oktober is massaal een afbeelding gedeeld die zou aantonen dat de boeren het Malieveld vele malen netter hebben achtergelaten dan de klimaatactivisten die de vrijdag ervoor protesteerden. De afbeelding is in de ochtend van 2 oktober al zeker tienduizend keer gedeeld.

De foto die zou laten zien dat de klimaatprotesten voor enorm veel troep hebben gezorgd, blijkt echter niet van het Malieveld, maar van het Belgische festival Pukkelpop.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Wanneer iemand een bericht op Facebook als nepnieuws rapporteert, krijgt NU.nl dit in een dashboard te zien. In de ochtend van 2 oktober stonden in dit dashboard tientallen verschillende berichten met deze afbeelding. Het bericht stond op onder meer de Facebook-pagina Noorderlingen in Opstand, maar ook op entertainmentpagina's als De ballenbak en Doelloos.nl.

NU.nl schreef eind september al over misleidende foto's die verspreid waren na het klimaatprotest in de Verenigde Staten en klimaatprotesten van eerder dit jaar in België.

Wanneer zijn de foto's genomen?

De bovenste foto in de afbeelding die op dit moment op Facebook wordt verspreid, zou na het klimaatprotest van 27 september genomen zijn op het Malieveld. De foto is echter al in 2017 genomen en was onderdeel van een fotoserie van de Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws over de troep die bezoekers van het festival Pukkelpop achterlaten.

Het is niet gelukt om te achterhalen door wie en wanneer de onderste foto in de afbeelding gemaakt is. Verslaggever Job van der Plicht, die voor NU.nl bij het boerenprotest aanwezig was, laat wel weten dat het Malieveld er op 1 oktober inderdaad ongeveer zoals op de foto uitzag nadat de meeste trekkers vertrokken waren. Vanuit een andere kant van het Malieveld genomen foto's lijken te bevestigen dat er niet veel plastic rotzooi lag.

Het Malieveld na afloop van het boerenprotest. (NU.nl/Job van der Plicht)