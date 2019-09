NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Na het klimaatprotest van 20 september in New York is een nepfoto verspreid van rotzooi die afkomstig zou zijn van de activisten.

Op 22 september werd op een Nederlandse Facebook-pagina een foto geplaatst die volgens het bijschrift de "aftermath van een klimaatprotest in Amerika" laat zien. Op de foto is een park te zien vol plastic afval. Maar de foto blijkt al maanden oud en niet te zijn genomen na een klimaatprotest.

Na de klimaatprotesten eerder dit jaar in België en Nederland verschenen ook al meerdere nepfoto's die rotzooi door milieuactivisten zouden laten zien.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Wanneer Facebook-gebruikers een bericht als nepnieuws rapporteren, kan NU.nl dit in een dashboard zien. In dit dashboard zagen we op 25 september ook dit bericht over vermeende rotzooi na klimaatprotesten die eind september in onder andere New York plaatsvonden. De foto in het Facebook-bericht is in deze context ook in Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk verspreid.

Wanneer werd de foto wel genomen?

De foto die na afloop van het klimaatprotest op 20 september zou zijn genomen blijkt al in april 2019 te zijn gemaakt. Ook toen werd onder meer op Twitter beweerd dat dit het resultaat van een klimaatprotest was, alleen dit keer zou het in het Hyde Park in Londen zijn.

De beheerder van het park meldde dat de foto inderdaad in het park is genomen; niet na een klimaatdemonstratie, maar na een onofficieel evenement in het park. De Britse krant The Guardian meldde dat het onofficiële evenement een festival voor wietgebruikers was.

Dit soort foto's eerder verspreid

Dit is niet de eerste keer dat NU.nl via Facebook foto's langs ziet komen waarbij ten onrechte wordt beweerd dat er afval te zien is dat veroorzaakt is door klimaatprotesteerders. In februari 2019 werd er op Facebook een foto van een voertuig vol afval verspreid, wat de schuld zou zijn van de 'klimaatspijbelaars' in Brussel.

De Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws schreef op 11 februari dat de foto niet was genomen in Brussel, maar in de Vlaamse kustplaats Oostende. De foto werd voor zover is na te gaan in januari voor het eerst op Facebook geplaatst met inderdaad Oostende als locatie. Er wordt in het originele bericht geen enkele link gelegd met klimaatprotesten.

Het AD meldde in februari 2019 dat ook na de klimaatprotesten in Nederland een nepfoto van rommel verspreid werd. Op de foto was de McDonald's in Tilburg te zien, omgeven door troep, volgens de bijschriften toen was de foto echter genomen na het klimaatprotest in Den Haag.