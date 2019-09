NU.nl checkt berichten op betrouwbaarheid. In september deelde de Facebook-pagina AZC-alert een video van een agressieve man om te waarschuwen voor migranten. De video blijkt alleen niets met migratie te maken te hebben.

Op 21 september deelde de Facebookpagina AZC-alert een video waarin een man, schijnbaar uit het niets, iemand die op de stoep loopt voor een auto duwt. AZC-alert is een protestpagina tegen asielzoekerscentra en deelt regelmatig berichten van rechtse en radicaal rechtse websites.

De video met de duwende man werd vergezeld van een bijschrift waarin onder andere de hashtags #sluitdegrens en #stemPVV stonden. De video blijkt alleen uit de Verenigde Staten afkomstig te zijn en de duwende man is hoogstwaarschijnlijk een witte dakloze man. Toch werd de video bijna 2.500 keer gedeeld.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Als mensen berichten op Facebook rapporteren, kan NU.nl dit in een dashboard zien. Door deze samenwerking zag NU.nl op 24 september ook dit bericht van AZC-alert. Onder het bericht staan veel boze reacties over migranten en asielzoekers.

Peter Burger, docent aan de Universiteit Leiden en factchecker bij Nieuwscheckers, signaleerde op Twitter op 23 september dat de video ook daar werd verspreid als "propaganda tegen migranten". De video werd in deze context ook geretweet door Henk Bres, fractievertegenwoordiger van de PVV in Den Haag. De originele tweet kwam van een in september 2019 aangemaakt anoniem account, zowel de originele tweet als die van Bres zijn inmiddels verwijderd.

Wat is er echt te zien in de video?

De gewelddadige man in de video is hoogstwaarschijnlijk een dakloze man, zoals ook Burger schrijft. De video is op 5 december 2018 gemaakt in het centrum van de Amerikaanse stad Los Angeles. Volgens de nieuwszender NBC Los Angeles is Garett Joseph Boldt, een witte Amerikaanse dakloze, aangehouden voor het duwen van de voetganger. Boldt wordt onder andere verdacht van poging tot moord.

Boldt is volgens de rechtbank in Los Angeles nog steeds verdachte. In april van dit jaar heeft de rechtbank gevraagd om een onderzoek naar de psyche van de verdachte. Op dit moment wordt de zaak behandeld door een rechtbank die gespecialiseerd is in zaken waar psychische problemen en stoornissen een rol spelen.

Deze zaak heeft dus niets te maken met migratie in Europa én al helemaal niets met asielzoekerscentra in Nederland.