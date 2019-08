NU.nl onderzocht een foto van een jongen die volgens het bijschrift op Facebook de Duitse achtjarige zou zijn die in Frankfurt voor de trein werd geduwd. Dit bleek niet te kloppen, toch werd de foto duizenden keren gedeeld.

Op 29 juli kwam een achtjarige jongen om nadat hij en zijn moeder voor de trein waren geduwd op het station in Frankfurt. Er gaat sinds 1 augustus op Facebook een foto rond van een jonge jongen van wie wordt beweerd dat hij dit achtjarige slachtoffer is. Het Facebook-bericht bevat de volgende begeleidende tekst: "De foto die de leugenpers niet toont. Want Europese kinderen die vermoord worden, moeten niet getoond worden. Rust zacht, kleine man."

Onder de foto staat dat de jongen in Frankfurt is omgekomen en Oskar heette. De foto staat alleen al zeker vijf jaar online op verschillende sites met kapsels. De jongen op de foto zal er inmiddels dus zeker ouder dan een achtjarige uitzien en is dus ook niet de jongen die op 29 juli voor de trein werd geduwd.

Verschillende Facebook-berichten zijn inmiddels aangepast, maar het onjuiste bericht wordt ook nog steeds gedeeld.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Als mensen berichten op Facebook rapporteren, kan NU.nl dit in een dashboard zien. Hierdoor kon NU.nl ook zien dat foto's van het vermeende slachtoffer in Frankfurt samen zeker 3.800 keer gedeeld zijn.

De foto van de jongen is ook in Duitsland en Oostenrijk verspreid met ongeveer dezelfde begeleidende tekst. Verschillende Duitstalige factcheckers, zoals Volksverpetzer, Correctiv en Mimikama toonden al aan dat de jongen op de foto niet het slachtoffer uit Frankfurt is.

Hoe weten we dat de foto niet het slachtoffer is?

Google biedt de mogelijkheid met een afbeelding te zoeken. Wanneer je deze functie gebruikt met de foto uit het Facebook-bericht, zie je direct dat de foto van de jongen al jaren wordt gebruikt. De foto is vooral te vinden op websites met jongenskapsels.

Er wordt op de websites geen bron genoemd, waardoor het niet te achterhalen is wie de jongen op de foto is. Waarschijnlijk werd de foto in 2014 voor het eerst online geplaatst.

Geen bewijs dat slachtoffer Oskar heet

De jongen uit het Facebook-bericht is daarmee dus in ieder geval niet het achtjarige slachtoffer dat voor de trein werd geduwd. Daarnaast heet het slachtoffer waarschijnlijk ook geen Oskar, zoals in het bericht staat. De naam van het slachtoffer is namelijk nooit bekend gemaakt, zo verklaarde Nadja Niesen, openbaar aanklager in Frankfurt, tegen het Duitse persbureau DPA. Ander bewijs dat het slachtoffer daadwerkelijk deze naam had, ontbreekt.