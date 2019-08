In de laatste week van juli ging nepnieuws in de stijl van Teletekst en De Telegraaf rond op Twitter. Wie verspreidt dit soort berichten?

Op 29 juli verschenen er meerdere berichten op Twitter en Facebook waarin de kenmerkende opmaak van De Telegraaf en Teletekst werd misbruikt om onware berichten te verspreiden. Pagina's met duizenden volgers plaatsten deze nepberichten. Hoe bereikte dit nepnieuws deze pagina's?

Wat werd er verspreid?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Als mensen berichten op Facebook rapporteren, kan NU.nl dit in een dashboard zien. In de laatste week van juli werden er twee berichten in de stijl van Teletekst en één in de stijl van De Telegraaf gerapporteerd als nepnieuws. Ook op Twitter gingen deze berichten in dezelfde week rond.

Het bericht dat het vaakst werd gerapporteerd was een bericht in Teletekst-vormgeving waarin stond dat het kabinet had besloten dat er woonunits voor vluchtelingen in de tuinen van sociale huurwoningen zouden kunnen worden geplaatst. Hetzelfde bericht werd ook in Telegraaf-vormgeving verspreid. Het bericht is vals, het kabinet heeft een dergelijk besluit nooit genomen.

Nepnieuws over woonunits in de stijl van De Telegraaf.

Hiernaast werd er ook een bericht in Teletekst-stijl verspreid waarin werd beweerd dat Amsterdam een proef was begonnen waarbij mensen die in sociale huurwoningen wonen, hun huis verplicht moeten gaan delen. Ook dit bericht is nep, de gemeente Amsterdam verplicht huurders van sociale huurwoningen niet om hun huizen te delen.

Nepbericht over het verplicht delen van sociale huurwoningen.

Waar kwam het vandaan?

Alle drie de berichten lijken voor het eerst op 29 juli op Twitter en Facebook te zijn geplaatst. We hebben niet kunnen achterhalen wie de nepberichten maakte. Het bericht over woonunits in Teletekst-stijl lijkt voor het eerst geplaatst te zijn door een anoniem Twitter-account met slechts honderd volgers. Gedurende de dag werd het door meerdere personen overgenomen en op 30 juli werd het bericht verspreid door het account Nederland NU, dat ruim vierduizend volgers heeft. Op dezelfde dag plaatste de NOS dat het bericht nep was. Op Facebook werd exact hetzelfde bericht dus ook in Telegraaf-stijl gedeeld.

Het bericht over het verplicht delen van sociale huurwoningen werd voornamelijk verspreid op Facebook. Op Twitter werd het gedeeld door het radicaal-rechtse Dutch Defense League, dat ongeveer 4.500 volgers heeft. Het bericht lijkt opvallend veel op een artikel van het satirische Nieuwspaal, dat in oktober een bericht schreef met de kop 'Politiek overweegt verplicht woningdelen'.