NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Duitse weerkaarten laten zien dat men bewust bang wordt gemaakt voor klimaatverandering."

Oordeel: onwaar

Op verschillende Facebookpagina's, zoals Drenthe in opstand en Nederigland, worden Duitse weerkaarten gedeeld die zouden laten zien dat angst voor klimaatverandering bewust wordt aangewakkerd. In 2009 zouden op het Duitse nieuws temperaturen van dertig graden namelijk nog met een vrolijk zonnetje worden afgebeeld, terwijl in 2019 de weerkaart dieprood zou kleuren bij dezelfde temperaturen.

Het Duitse tv-journaal Tagesschau, dat werd beschuldigd van het manipuleren van deze weerkaarten, toonde echter aan dat de afbeelding die wordt verspreid zelf misleidend is.

Waar komt het vandaan?

In Nederland dook de afbeelding van de weerkaarten op in verschillende Facebookgroepen vanaf 25 juni. NU.nl werkt samen met Facebook om nepnieuws te bestrijden, vanwege de samenwerking met Facebook zag NU.nl enkele van de berichten met deze weerkaart langskomen. Ook op Twitter werd de afbeelding verspreid. Peter Burger van Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden ontdekte dat onder anderen PVV-statenlid in Utrecht, René Dercksen, een post retweette waarin de weerkaarten stonden.

In Duitsland werd de kaart eerder verspreid door onder andere een lokale afdeling van politieke partij AfD. Ook AfD-parlementslid Jan Nolte plaatste volgens Tagesschau de kaarten op Facebook. Later verwijderde Nolte de afbeelding, omdat "de kaarten twee verschillende dingen laten zien en niet te vergelijken zijn."

Waarom kan je de kaarten niet vergelijken?

Ook Tagesschau schrijft dat de kaarten die rondgaan twee verschillende typen kaarten zijn. De rode kaart uit 2019 is een temperatuurkaart van het weer voor één dag. Tagesschau gebruikt kleuren in de kaart, zodat ook de mensen die wonen in een gebied waar geen temperatuur op de kaart staat, een inschatting kunnen maken van hoe warm het bij hen wordt.

De kaart uit 2009 laat de weersverwachting voor de komende drie dagen op een neutrale kaart zien. Naast temperatuur staat er ook de verwachting voor zonneschijn, bewolking en neerslag.

Weerkaart kleurde ook in 2009 al rood

De Duitse factchecker Correctiv vond het volledige weerbericht uit 2009. Hierin is te zien dat in de kaart van de dagelijkse temperatuurvoorspelling ook al de kleur rood werd gebruikt voor een temperatuur van dertig graden.

Terwijl in 2019 voor de driedaagse voorspelling ook nog steeds een neutrale kaart wordt gebruikt.

Er is dus in tien jaar tijd weinig veranderd in de opmaak van de kaarten in het Duitse weerbericht en de afbeelding die op Facebook rondgaat is dus zeker geen bewijs dat in het weerbericht 'klimaathysterie' bewust wordt aangewakkerd.

We beoordelen de bewering "Duitse weerkaarten laten zien dat men bewust bang wordt gemaakt voor klimaatverandering" als onwaar.