NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een warme föhn helpt tegen jeuk en bulten die veroorzaakt zijn door de haren van de eikenprocessierups."

Oordeel: onwaar

Volgens verschillende Facebookberichten helpt een föhn tegen de klachten die de haren van de eikenprocessierups veroorzaken. Berichten met deze tip werden vanaf 28 juni door zeker tienduizend mensen gedeeld. De föhn blijkt alleen helaas geen oplossing te zijn voor je jeukklachten.

Waar komt het vandaan?

Volgens de Gelderlander was ene Jeroen Hoogakker de eerste die de tip over de föhn op Facebook deelde. In het bericht van Hoogakker van 28 juni staat dat eiwitten in de haren van de eikenprocessierups voor de kenmerkende klachten zouden zorgen. Door de bulten op te warmen zou dit eiwit 'stollen' en daardoor zouden klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Het bericht van Hoogakker werd dezelfde dag al door duizenden mensen gedeeld en gekopieerd.

Klopt het?

GGD-arts en eikenprocessierupsexpert Henk Jans vertelt aan NU.nl dat het geen goed idee is om met een föhn in de weer te gaan als je last hebt van jeuk door de haren van de eikenprocessierups. "Als je al klachten hebt, werkt een föhn zeker niet."

Volgens Jans kan een warme föhn hoogstens een beetje helpen als de haren van de eikenprocessierups nog op de huid liggen. "Eiwitten in de haren van de eikenprocessierups, die vrijkomen als de haren in de huid zitten, zetten afweerreacties, zoals jeuk en bulten, in gang. Door de haren te verwarmen kan je de structuur van de eiwitten veranderen, waardoor je er mogelijk iets minder last van krijgt."

"Maar als de afweerreactie al in gang is gezet, is het zinloos om de huid te verwarmen. De klachten zullen hierdoor niet verminderen."

Daarnaast waarschuwt Jans dat er, zeker bij jonge kinderen die over het algemeen een gevoeligere huid hebben, brandwonden kunnen ontstaan als je een warme föhn op de huid zet.

Wat helpt wel?

Wat kan je dan wel doen om klachten door de eikenprocessierups zo veel mogelijk te beperken? Jans adviseert om als je eikenprocessierupsharen op je huid hebt eerst goed te spoelen met lauwwarm water. Daarna kan je met plakband de huid nog 'strippen' van de laatste haren. "Gebruik hier geen te sterke plakband voor, dan trek je ook je eigen haren mee."

"Vervolgens kan een verzachtende zalf de klachten verminderen. Een aantal lokale apotheken verkopen ook zalven waarin een stof zit die de huid heel licht verdooft; dit kan pijn wegnemen."

Als je klachten ernstig zijn, en je hebt bijvoorbeeld eikenprocessierupsharen in je keel of ogen gekregen, dan is het volgens Jans belangrijk om eerst je huisarts te bellen.

Conclusie

Een föhn is geen oplossing als je al klachten hebt door de eikenprocessierups. Alleen op het moment dat je haren van de eikenprocessierups op je huid hebt, maar nog geen klachten, kan het een beetje helpen om de huid te verwarmen. Er is alleen, zeker bij kinderen, een risico op brandwonden. Daarom is het beter de huid goed te spoelen en in te smeren met een verzachtende zalf als je in aanraking bent gekomen met de haren van de eikenprocessierups.

We beoordelen de stelling "een warme föhn kan klachten en bultjes door eikenprocessierups verhelpen" als onwaar.

