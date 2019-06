Populaire Nederlandse Facebook-pagina's verspreidden in juni een oude complottheorie over de aanslag op de WTC-torens op 11 september 2001. NUcheckt bekeek wat voor pagina's deze theorie deelden en waar deze theorie vandaan komt.

Zeker zes verschillende Facebook-pagina's, zoals KoffieNL, NietBarkie en Opmerkelijk Vandaag deelden in juni een complottheorie over de aanslagen op de WTC-torens van 11 september 2001. Volgens het stuk waar de Facebook-pagina's naar verwijzen zijn er nooit vliegtuigen in de WTC-torens gevlogen. Samen hebben de zes Nederlandse Facebook-pagina's die dit bericht deelden bijna een miljoen vind-ik-leuks. Maar, wat voor pagina's zijn dit?

Waar komt het vandaan?

De Facebookpagina's die de 9/11-complottheorie plaatsten, delen normaal gesproken voornamelijk berichten met koppen als: "Jonge kok krijgt de make-over van z’n leven – collega’s geloven niet dat het dezelfde persoon is", "Dit is waarom je nooit op je rechterzijde mag slapen" en "Een vrouw loopt een tijdje zonder bh rond. Enkele weken later kan ze niet geloven hoe haar borsten veranderd zijn!".

De Universiteit Leiden heeft onderzoek gedaan naar dit soort Facebook-pagina's. Volgens de onderzoekers proberen de beheerders van deze pagina's met sensationele berichten een zo groot mogelijk bereik te halen, waarbij ze hopen dat internetgebruikers doorklikken naar een eigen website. Op deze website staan dan advertenties waarmee geld verdiend kan worden. De nieuwsberichten op deze sites worden door de onderzoekers 'pulpnieuws' genoemd.

Pulpnieuws is niet per definitie onwaar, maar er wordt wel regelmatig onware informatie verspreid door pulpnieuwssites. In de rubriek NUcheckt komen pulpnieuwssites regelmatig langs, maar complottheorieën, zoals die nu over 9/11 worden verspreid, heeft NU.nl tot nu toe nog niet op deze websites gezien.

Waar komt deze theorie vandaan?

Het artikel waar door de pulpnieuwspagina's naar wordt gelinkt staat op de website Bekijk het nu. In het artikel wordt de theorie over 9/11 van de Amerikaan John Lear uiteengezet. Hij is ervan overtuigd dat er geen passagiersvliegtuigen in de WTC-torens vlogen op 11 september 2001. Deze theorie werd in Nederland al eerder verspreid. Ninefornews schreef hier bijvoorbeeld in 2014 al over. Het stuk dat nu wordt verspreid is een vertaling van een Engelstalig artikel uit 2014.

John Lear claimt een voormalig CIA-piloot te zijn en is ook te vinden in vele YouTube-filmpjes over onderwerpen als alienbeschavingen op de maan of mars, de moord op John F. Kennedy en ufo's.

Getuigenverklaring in rechtbank

Het stuk op Bekijk het nu is gebaseerd op de verklaring die Lear op 28 januari 2008 in de rechtbank aflegde. In de verklaring herhaalde hij dat volgens hem er geen passagiersvliegtuigen in de WTC-torens kunnen zijn gevlogen. De zaak was aangespannen door Morgan Reynolds en was gericht tegen het NIST, een instituut dat voor de Amerikaanse overheid de aanslagen onderzocht. Reynolds is ervan overtuigd dat de Amerikaanse overheid zelf achter de aanslagen op de WTC-torens zat.

Op 26 juni 2008 wees de rechter de klachten van Reynolds af. De rechter stelde dat de klager probeerde te beweren dat het NIST onderdeel is van een samenzwering met als doel de echte toedracht van het instorten van de WTC-torens te verhullen. Volgens de rechter waren de uitspraken van de klagers ongefundeerd en bovendien werd er niet eens een feitelijke claim gemaakt op basis waarvan er juridisch gezien een rechtszaak kon worden gevoerd.

Onderzoek wees uit dat de WTC-torens door de impact van passagiersvliegtuigen zijn ingestort. Bewijs voor andere verklaringen ontbreekt.