Verschillende buitenlandse media schreven op 4 en 5 juni dat een Nederlands meisje op zeventienjarige leeftijd is overleden door euthanasie. Er is alleen geen bewijs dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

De Britse krant The Independent schreef dat de Nederlandse zeventienjarige Noa Pothoven haar leven op legale wijze door een arts heeft laten beëindigen. Ook onder meer het Amerikaanse Fox News en The Washington Post, het Spaanse ABC en het Canadese Le Journal de Montréal schreven over het "Nederlandse meisje dat legale euthanasie had ondergaan". Russia Today schreef zelfs dat de Levenseindekliniek bij haar dood heeft geassisteerd.

Deze berichten zijn gebaseerd op een artikel van De Gelderlander over de dood van Pothoven. Uit dit artikel blijkt alleen niet dat ze is overleden door euthanasie. Hoe kon het dan toch gebeuren dat de buitenlandse pers dit euthanasie noemde?

Waar komt het vandaan?

Op 2 juni berichtte De Gelderlander dat Pothoven is overleden. De tiener leed jarenlang aan depressies, anorexia en posttraumatische stressstoornis. De Gelderlander schreef dat Pothoven in 2018 bij de Levenseindekliniek had geïnformeerd naar euthanasie. Daar kwam ze toen niet voor in aanmerking.

Volgens de Nederlandse wet kan euthanasie op twee manieren plaatsvinden. De arts kan een dodelijk middel toedienen of aan de patiënt geven, waarna de patiënt dit zelf inneemt.

In het geval van Pothoven is dit hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd. Ze schreef op Instagram dat ze zelf had besloten om te stoppen met eten en drinken. Ze kreeg wel pijnbestrijding. In het artikel van De Gelderlander wordt ook nergens gesuggereerd dat Pothoven door euthanasie is overleden.

Wat gebeurde er bij buitenlandse media?

Op 4 juni begonnen verschillende buitenlandse media te schrijven over de dood van Pothoven. Het is niet met zekerheid te zeggen welk medium als eerste haar overlijden als euthanasie omschreef.

We weten wel dat het onbewezen 'nieuws' over de legale euthanasie van een zeventienjarige als eerste massaal werd opgepikt door Britse media. Onder de eerste Britse media die het bericht deelden, waren The Daily Beast en Daily Mail. De berichten lijken grotendeels vertaalde versies van het stuk van De Gelderlander, terwijl de Nederlandse krant niet had geschreven dat het om euthanasie ging. Daily Mail schreef dat de Levenseindekliniek had geholpen bij haar dood. Op basis waarvan de Britse krant dit meldde, is niet duidelijk

Al snel namen ook Amerikaanse media, zoals Fox News en The Washington Post het nieuws over. In Italië ging de hashtag #NoaPothoven viral op 5 juni en twitterde de paus diezelfde dag nog dat euthanasie en hulp bij zelfdoding altijd nederlagen zijn.

Wanneer werd er gerectificeerd?

Op 5 juni meldde Naomi O'Leary, een Ierse journalist van Politico, dat de berichtgeving in de Engelstalige media niet klopte. Zij schrijft gesproken te hebben met Paul Bolwerk, de journalist die de verhalen over Pothoven voor De Gelderlander had gemaakt.

Na de tweets over Pothoven plaatsten meerdere media, zoals The Independent en The Washington Post, een rectificatie.

