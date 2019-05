NU.nl's partner Nieuwscheckers checkt beweringen in aanloop naar de Europese verkiezingen. Bewering: "Honderdduizenden Nederlanders moeten naar de voedselbank."

Oordeel: onwaar

Volgens Europarlementslid Marcel de Graaff (PVV) zitten honderdduizenden Nederlandse burgers zo krap bij kas, dat ze hun eten bij de voedselbank moeten halen.

Hoewel het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat het afgelopen jaar is gestegen, overdreef De Graaff in zijn uitspraak.

Bron van de bewering

De Graaff, PVV-lijsttrekker voor het Europees Parlement, vindt dat het maar eens gedaan moet zijn met het aantrekken van buitenlandse arbeidsmigranten, zegt hij tijdens het verkiezingsdebat in de uitzending van Nieuwsuur op 13 mei. Dat zou de lonen laag houden, terwijl veel Nederlandse burgers nu al niet rond kunnen komen. "Wij staan voor mensen in Nederland die met honderdduizenden naar de voedselbank moeten", zegt hij ter illustratie.

Eerder deed de Europarlementariër al een vergelijkbare uitspraak op de Hongaarse nieuwssite Index. Op een lezersvraag, of hij zijn fijne leven in Nederland zou willen verruilen voor de harde leefomstandigheden in het Hongarije van Viktor Orbán, antwoordde De Graaff: "We hebben honderdduizenden mensen die naar voedselbanken gaan. Mensen die zo arm zijn, dat ze op liefdadigheid zijn aangewezen voor hun dagelijkse voedsel. Zulke problemen hebben we niet eerder gehad, zelfs niet tijdens de depressie van de jaren dertig."

Waarom klopt dit niet?

Het woord 'honderdduizenden' impliceert dat minimaal 200.000 mensen naar de voedselbank gaan. In 2018 gingen 140.000 mensen naar de voedselbank, wat volgens de voedselbank 6 procent meer is dan vorig jaar.

Dat is wel een erg mooi rond getal en het blijkt dan ook niet helemaal te kloppen. Het kunnen honderd mensen meer of minder zijn, zegt communicatiemedewerker Pien de Ruig. Veel meer dan dat zit het getal er echter niet naast, omdat de 169 voedselbanken in Nederland nauwkeurig bijhouden wie zich bij hen inschrijft. Om gebruik te maken van de diensten van de voedselbank moeten mensen namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voedselbank weet daardoor precies hoe groot het gezin is dat mee-eet en hoelang mensen blijven komen. Sommigen komen slechts enkele maanden, anderen een heel jaar.

Kortom, heel wat Nederlanders halen hun eten bij de voedselbank, maar niet honderdduizenden. Gevraagd naar een reactie komt De Graaff overigens met dezelfde informatie van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Hij voegt er alleen aan toe dat er nog veel meer mensen zo arm zijn dat ze graag voor steun in aanmerking zouden willen komen, maar net niet aan de criteria voldoen. "Al met al jaarlijks honderdduizenden die naar de voedselbank gaan of er geholpen zouden willen worden."

Noch tijdens het verkiezingsdebat, noch op de Hongaarse nieuwswebsite maakt hij echter duidelijk deze ruime definitie te hanteren van "mensen die naar de voedselbank gaan". Zijn uitspraak is daarom overtrokken.

Wel is het zo, dat ongeveer een miljoen mensen in Nederland deel uitmaken van een gezin met een laag inkomen en daardoor risico lopen op armoede.

Conclusie

Niet honderdduizenden, maar ongeveer 140.000 mensen ontvingen vorig jaar eten van de voedselbank. De uitspraak dat honderdduizenden mensen naar de voedselbank moeten, is daarom onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.