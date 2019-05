NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Facebook-video laat een recente raketaanval vanuit Gaza op Israël zien."

Oordeel: onwaar

Beheerders van verschillende Facebook-pagina's plaatsten op 5 en 6 mei een video van een raketaanval. Volgens de begeleidende tekst op de pagina Nieuwsforum zou de video zijn vrijgegeven door de radicaalislamitische groepering Hamas, die door de EU wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

De video zou een "spervuur van raketten" vanuit Gaza naar Israël laten zien. De video is alleen hoogstwaarschijnlijk niet, zoals wordt beweerd, in Gaza opgenomen. Ook zijn de beelden geen registratie van de recente aanval. De video is al zeker vijf jaar oud.

Waar komt het vandaan?

De bron van de video is volgens Nieuwsforum Sotiri Dimpinoudis. Deze man deelde de video inderdaad op 5 mei via Twitter. In de omschrijving valt te lezen dat de raketten vanuit Gaza zijn afgevuurd. De video werd op Twitter niet alleen door Dimpinoudis gedeeld. Ook Katrina Person, een belangrijke adviseur in het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de video verspreid.

Verschillende Twitteraars, zoals het Twitter-account Seven, kwamen erachter dat de video al een aantal jaar bestaat. De video werd in ieder geval al in januari 2015 op YouTube geplaatst, waarbij werd beweerd dat het om een Oekraïense raketaanval ging.

Ook is de video te vinden op de Russische website VK. Hier heeft de video de datum 15 september 2014. Volgens de beschrijving laat de video geen aanval zien, maar een oefening met Russische raketinstallaties.

Een onderzoeker bij journalistencollectief Bellingcat ontdekte dat het gaat om een video van een oefening in Wit-Rusland van maart 2014. Het is niet met volledige zekerheid te zeggen of dit inderdaad de bron is van de video. Mogelijk zijn ook deze beelden weer door iemand overgenomen.

Het is in ieder geval wel duidelijk dat de video zeker vijf jaar oud is en dus geen recente raketaanval vanuit Gaza laat zien.

Zijn er wel raketten vanuit Gaza afgevuurd?

Dit betekent overigens niet dat er recent geen raketaanvallen vanuit Gaza zijn uitgevoerd. Deze video is hier alleen niet het bewijs van.

Het geweld tussen Israël en Gaza laaide op 4 mei op en heeft aan zeker 31 mensen het leven gekost. Zeker 27 Palestijnen kwamen om en 4 Israëliërs werden gedood. Vanuit Gaza werden raketten afgevuurd. Onder meer persbureau Reuters publiceerde beelden van die aanval. Het landschap in deze video is duidelijk anders dan het landschap dat in de video van Nieuwsforum te zien is.

Conclusie

De video die door Nieuwsforum op Facebook werd gedeeld, is geen video van een recente raketaanval vanuit Gaza. Om deze reden beoordelen we de bewering "Facebook-video laat een recente aanval vanuit Gaza op Israël zien" als onwaar.