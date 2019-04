NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Er liep een verdachte man in één van de torens van de Notre-Dame na het uitbreken van de brand."

Oordeel: onwaar

Op verschillende Facebook-pagina's worden filmpjes en foto's gedeeld van een onbekende man die kort na het uitbreken van de brand in de Notre-Dame gezien zou zijn in één van de torens van de Parijse kerk. De man uit het filmpje blijkt gewoon een brandweerman te zijn.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt in de strijd tegen nepnieuws samen met Facebook. Wanneer bezoekers de geloofwaardigheid van berichten op Facebook in twijfel trekken, kunnen ze dit bij Facebook melden. NU.nl krijgt dit vervolgens in een dashboard te zien. Vanaf 17 april zag NU.nl in dit dashboard korrelige foto's en filmpjes van een man in de Notre-Dame.

De man uit het filmpje werd volgens de Vlaamse omroep VRT op de dag na het uitbreken van de brand onder de aandacht gebracht door de Amerikaanse rechtse politiek commentator Hal Turner. Op zijn website plaatste hij de video, waarin volgens Turner duidelijk te zien is dat de man een moslim is. Ook staat er in het stuk dat de brand waarschijnlijk onderdeel is van "islamitische oorlogsvoering". Hiernaast verschenen er ook meerdere beschuldigingen dat de man in de video deel zou uitmaken van de 'Gele Hesjes'-beweging.

Beelden komen uit livestream van Amerikaanse tv-zender

De factcheckers van de Franse krant Libération ontdekten dat de beelden afkomstig zijn van de livestream van de Amerikaanse tv-zender CNBC. Op de livestream is duidelijk te zien dat de man een veiligheidshelm en een geel hesje draagt. Enkele seconden later is in de video een andere man - een brandweerman - te zien, die een blusslang lijkt uit te rollen.

Wie is nu de man in de video waar de geruchten over gaan? Dat is ook een brandweerman. De brandweer heeft aan meerdere Franse media laten weten dat het gaat om een commandant des opérations de secours, die volgens de brandweer regelmatig inspecties uitvoert om te controleren hoe het gaat met de brandweerteams en het blussen. Het gele hesje is onderdeel van het uniform van dit type brandweerman en zijn functienaam staat er ook op. De Parijse brandweer twitterde in november 2018 een afbeelding van een brandweerman in dit uniform.

Conclusie

Het klopt dat er na het uitbreken van de brand iemand in de torens van de Notre-Dame liep, maar het ging hier om een brandweerman en daar is dus weinig verdachts aan.

We beoordelen de stelling "Er liep een verdachte man in één van de torens van de Notre Dame na het uitbreken van de brand" als onwaar.

