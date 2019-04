NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een Italiaans dorp heeft kruizen op graven afgedekt om andersgelovigen niet voor het hoofd te stoten."

Oordeel: grotendeels onwaar

Onder andere Metrotime.be, Stop de Bankiers en WaarMaarRaar schreven in april dat een begraafplaats in het kleine Italiaanse dorp Pieve di Cento kruizen op graven met doeken afgeschermd heeft om mensen met een andere religie niet te beledigen. Volgens Stop de Bankiers zou die maatregel zijn genomen om rekening te houden met enkele moslims in het dorp. Maar wat is er daadwerkelijk aan de hand in dit Italiaanse dorp?

Waar komt het vandaan?

WaarMaarRaar en Metrotime.be schreven dat de lokale bewoners 'stomverbaasd' waren toen ze op een ochtend zwarte lakens over de kruizen op de begraafplaats van Pieve di Cento zagen hangen. Het zou niet bekend zijn wie hier opdracht toe zou hebben gegeven.

Niet alleen Nederlandse websites schrijven over dit onderwerp; de Italiaanse begraafplaats dook ook op in verhalen in rechtse Engelstalige media, zoals Jihadwatch, Breitbart en Russia Today. De berichten van Metrotime.be en WaarMaarRaar zijn gebaseerd op het artikel van Russia Today.

De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini van de radicaal-rechtse partij Lega Nord twitterde ook over de begraafplaats. Hij schreef niet dat de kruizen op dit moment zijn afgedekt met zwarte lakens, maar wel dat Italiaanse kranten berichtten dat er op de begraafplaats een gemotoriseerd systeem komt dat kruisbeelden en andere katholieke afbeeldingen gaat afdekken om andersgelovigen niet te beledigen. "Als dit waar is, dan is het idioot."

Begraafplaats in Pieve di Cento wordt verbouwd

De Italiaanse factchecker Pagello Politica, die net als NU.nl samenwerkt met Facebook, hielp ons met uitzoeken wat er aan de hand is in Pieve di Cento, een dorp met ongeveer zevenduizend inwoners.

In de gemeentekrant van Pieve di Cento van maart 2019 werd aangekondigd dat gemeentelijke begraafplaats en de bijbehorende kapel verbouwd gaan worden. De verbouwing is volgens het bericht noodzakelijk om een graventekort op te lossen. De gemeente wil naast het aanleggen van nieuwe graven ook de begraafplaats als geheel verbouwen.

Ook de bijbehorende kapel zou daarom worden aangepakt. Volgens het gemeentebericht wordt er in de kapel onder andere een installatie aangebracht waarmee religieuze symbolen in de kerk tijdelijk kunnen worden afgedekt op de momenten dat er een niet-katholieke begrafenis plaatsvindt.

De burgemeester van Pieve di Cento verduidelijkte in een latere Facebook-post dat de verbouwingsplannen nog goedgekeurd moeten worden door de gemeente en dat het dus nog niet zeker is dat de installatie er ook daadwerkelijk komt.

Waarom dit plan?

Zowel de begraafplaats als de kapel zijn in het bezit van de gemeente Pievo di Cento, en dus niet van de katholieke kerk. De kapel is ook niet ingewijd door een priester of bisschop. Op de begraafplaats kunnen dus ook niet-gelovige en andersgelovige inwoners van de gemeente worden begraven.

De katholieke Santa Maria Maggiore-kerk in Pieve di Sento was volgens de burgemeester, net als andere kerken in de gemeente, onbruikbaar na de aardbeving in Italië in 2012. Dit was de reden dat de gemeente de parochie toestemming gaf om regelmatig diensten te houden in de kapel van de gemeentelijke begraafplaats.

Op dit moment is de belangrijkste katholieke kerk weer open en worden ook de meeste katholieke begrafenisdiensten daar weer gehouden. Daarnaast gebruikt de katholieke gemeenschap de kapel bij de gemeentelijke begraafplaats ook nog steeds.

De burgemeester schrijft dat, omdat ook andersgelovigen en atheïsten op de begraafplaats worden begraven, er een plan is om in de kapel een aantal doeken op te hangen die katholieke symbolen tijdelijk kunnen bedekken.

De Santa Maria Maggiore-kerk na de aardbeving in 2012. (Foto: ANP)

Conclusie

Er zijn op dit moment geen kruisbeelden afgedekt op de begraafplaats van Pieve di Cento. Bewoners ontdekten dus ook niet 'stomverbaasd' lakens op de graven van de lokale begraafplaats.

Wat wel klopt, is dat de gemeentelijke begraafplaats en de lokale kapel worden verbouwd en er een plan is om een systeem te bouwen waarmee katholieke symbolen in de kapel tijdelijk kunnen worden verduisterd. Dit systeem zou volgens de burgemeester van Pieve di Cento gebruikt kunnen worden als dat de wens is van de nabestaanden van iemand die op de gemeentelijke begraafplaats wordt begraven.

We beoordelen de stelling "Een Italiaans dorp heeft kruizen op graven afgedekt om andersgelovigen niet voor het hoofd te stoten" als grotendeels onwaar.

