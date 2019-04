NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Greenpeace-oprichter Patrick Moore zegt dat klimaatverandering door menselijke CO2-uitstoot een hoax is."

Oordeel: niet te checken

De websites Xandernieuwspunt, JDreport, Climategate en Doorbraak berichtten deze maand dat een oprichter van milieuorganisatie Greenpeace gezegd heeft dat de menselijke invloed op klimaatverandering een hoax is. Heeft een oprichter van Greenpeace dit echt gezegd?

Waar komt het vandaan?

De man waar de websites naar verwijzen is Patrick Moore. Hij was in de jaren zeventig betrokken bij Greenpeace en verliet de organisatie in 1986. Moore trekt al zeker tien jaar door de mens veroorzaakte klimaatverandering in twijfel.

Een stuk over Moore verscheen op 7 maart 2019 op de Amerikaanse conservatieve website Breitbart. In het stuk worden uitspraken van Moore aangehaald waarin hij klimaatverandering door de mens ontkent. In dit stuk staat ook dat Moore een oprichter van Greenpeace is. Hierop zijn de berichten van JDreport en Xandernieuwspunt gebaseerd.

Moore was op 12 maart te gast bij de Amerikaanse zender Fox News, waar hij zijn klimaatstandpunt herhaalde. De Amerikaanse president Donald Trump verstuurde diezelfde dag een tweet waarin stond dat de klimaatcrisis volgens Moore nepnieuws is, en dat Moore een oprichter van Greenpeace is.

Klopt het?

Het klopt dat klimaatscepticus Moore zichzelf in ieder geval ziet als een oprichter van Greenpeace. Maar of hij dit daadwerkelijk is, daar is onenigheid over. Greenpeace ziet hem niet als oprichter.

Greenpeace schreef in 2010 dat Moore in de jaren zeventig betrokken was bij de milieuorganisatie en dat zijn betrokkenheid eindigde in 1986. In een recent bericht benadrukt Greenpeace dat Moore geen oprichter is.

Volgens Greenpeace werd de organisatie in 1970 in Canada opgericht als actiecomité tegen het testen van nucleaire wapens op een eilandengroep bij Alaska. Moore zou zich pas een jaar later bij Greenpeace hebben aangesloten.

De milieuorganisatie ondersteunt deze bewering met een briefje van Moore uit 1971, waarin hij schrijft dat hij graag mee zou willen doen aan een Greenpeace-protest. Moore werd later de leider van Greenpeace Canada.

Volgens Moore klopt het dat hij zich in 1971 aansloot bij de groep mensen die Greenpeace in het begin vormde, maar volgens hem is Greenpeace pas echt opgericht na zijn komst.

Wordt Moore uit de geschiedenis gewist?

Climategate en Doorbraak zijn het niet eens met de verklaring van Greenpeace en schrijven dat Moore uit de geschiedenis van Greenpeace wordt gewist. Het bewijs dat deze websites hiervoor aanvoeren is dat Moore na de tweet van Trump opeens niet meer als oprichter van Greenpeace staat vermeld op Wikipedia.

Het klopt dat Moore op Wikipedia inderdaad niet meer als oprichter van Greenpeace wordt omschreven. Maar, al sinds 2004, toen de pagina over Moore werd aangemaakt, vinden er wijzigingen plaats over zijn rol bij de oprichting van Greenpeace.

In de eerste versie was Moore een van de topmensen bij Greenpeace Canada, maar niet een van de oprichters. Na een wijziging uit 2005 werd Moore op Wikipedia wel een van de oprichters genoemd. In 2009 was dit weer veranderd, toen stond er alleen dat Moore zelf zegt dat hij een van de oprichters is van Greenpeace. Onenigheid over de status van Moore bij Greenpeace is dus in ieder geval niet nieuw.

'In iedere bar een oprichter van Greenpeace'

Volgens een boek van de Canadese schrijver Rex Weyler, die vanaf 1973 betrokken was bij Greenpeace, is de organisatie geleidelijk ontstaan en was de organisatie niet het idee van één of twee mensen. Dit maakt het volgens hem lastig om vast te stellen wie de oprichters zijn.

Sinds Greenpeace bekendheid kreeg, zou er volgens Weyler al onenigheid zijn over wie precies de stichters waren. Bob Hunter, in ieder geval al vanaf 1970 al betrokken bij de organisatie, zou gezegd hebben dat in iedere bar in British-Columbia, de provincie in Canada waar Greenpeace ontstond, wel iemand is te vinden die beweert Greenpeace te hebben opgericht.

Conclusie

Alle partijen zijn het erover eens dat Moore, die vindt dat klimaatverandering door de mens onbewezen is, vanaf de beginjaren van Greenpeace in Canada betrokken was bij de organisatie.

Er lijkt bewijs te zijn dat Moore niet vanaf het absolute begin van de organisatie betrokken was. Maar of dit ook betekent dat Moore geen oprichter van Greenpeace is, daar is onenigheid over. Moore is in ieder geval al sinds 1986 niet meer betrokken bij de milieuorganisatie.

Omdat het afhankelijk is van interpretatie wie de oprichters van Greenpeace zijn, beoordelen we de stelling "Greenpeace-oprichter Patrick Moore zegt dat opwarming door menselijke CO2-uitstoot een hoax is" als niet te checken.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.