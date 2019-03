NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Chinese bedrijven zijn van plan de komende jaren 1.171 nieuwe kolencentrales te bouwen."

Oordeel: onbewezen

De Dagelijkse Standaard meldde op 14 maart dat Chinese bedrijven de komende jaren maar liefst 1.171 kolencentrales willen bouwen. 80 procent van deze kolencentrales zou in China komen te staan, de rest zouden ze in andere landen gaan bouwen. Dit zou volgens De Dagelijkse Standaard bovenop de 471 kolencentrales komen die nu al in China worden gebouwd. In totaal zouden de Chinezen volgens De Dagelijkse Standaard dus ongeveer vijftienhonderd centrales bouwen in de komende jaren.

Waar komt het vandaan?

De bron van het bericht is een tweet van een Friese ondernemer. De tweet verwijst naar een blog op de website Energievergelijk.

In deze blog staat een iets andere uitleg dan in het stuk van De Dagelijkse Standaard. Ook bij Energievergelijk staat dat er op dit moment 471 Chinese kolencentrales in aanbouw zijn. Maar er staan volgens Energievergelijk ongeveer 700 centrales op de planning, waardoor er in totaal dus 1.171 kolencentrales bij worden gebouwd door Chinese bedrijven. En geen vijftienhonderd, zoals De Dagelijkse Standaard schreef.

Volgens Energievergelijk staan er wereldwijd zestienhonderd nieuwe kolencentrales gepland. Energievergelijk schrijft dat de cijfers over het aantal kolencentrales dat China bouwt afkomstig zijn van The Global Coal Plant Tracker. Deze site houdt alleen helemaal niet bij hoeveel kolencentrales er door Chinese bedrijven wereldwijd worden gebouwd. Ze beschikken alleen over cijfers over het aantal kolencentrales dat gepland staat in China.

Klopt het?

In een artikel van The New York Times uit 2017 worden wel een aantal cijfers genoemd die ook in het artikel van Energievergelijk worden genoemd. De Amerikaanse krant schreef dat er in 2017 wereldwijd in totaal zestienhonderd kolencentrales gebouwd werden of in de planning stonden. Chinese bedrijven zouden van plan zijn zevenhonderd van deze kolencentrales te gaan bouwen of waren al bezig met het bouwen van deze centrales.

De krant baseerde dit op cijfers van Urgewald, een Duitse milieuorganisatie die probeert bij te houden welke bedrijven betrokken zijn bij het bouwen van kolencentrales.

Urgewald schreef aan NU.nl dat de cijfers die ze in 2017 verstrekten aan The New York Times grove schattingen waren. De schattingen waren gebaseerd op gegevens van Urgewald zelf en cijfers van The Global Coal Plant Tracker.

Verschil tussen eenheid en kolencentrale

Urgewald legt aan NU.nl uit dat zij voor The New York Times hebben berekend hoeveel 'eenheden' Chinese bedrijven wereldwijd wilden bouwen. Een eenheid is niet hetzelfde als een kolencentrale; een kolencentrale kan uit meerdere eenheden bestaan. De kolencentrale in Eemshaven in Groningen telt bijvoorbeeld twee eenheden, maar telt in de cijfers als één kolencentrale.

Hoeveel kolencentrales Chinese bedrijven in 2017 wilden bouwen heeft Urgewald niet berekend. Chinese bedrijven wilden toen dus wel ongeveer zevenhonderd eenheden bouwen. Dat aantal is inmiddels waarschijnlijk afgenomen. Cijfers van The Global Coal Plant Tracker uit januari 2019 laten zien dat er in China 148 kolencentrales (464 eenheden) worden gebouwd of gepland staan.

De belangrijkste Chinese kolencentralebouwers hadden volgens Urgewald in januari 2019 plannen voor 39 kolencentrales (82 eenheden) buiten China en in de zomer van 2018 zouden Chinese bedrijven bezig zijn met het bouwen van ongeveer vijftig kolencentrales buiten China.

Cijfers over kolencentrales

The Global Coal Plant Tracker maakt gebruik van meerdere databases om te bepalen hoeveel kolencentrales wereldwijd in aanbouw zijn. Voor zover bekend is The Global Coal Plant Tracker de enige wereldwijde database van kolencentrales.

Onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft gebruikgemaakt van cijfers van The Gobal Coal Plant Tracker voor hun rapporten. Maar, omdat er geen officiële database is van de in China geplande kolencentrales is het mogelijk dat er fouten zitten in de cijfers van The Gobal Coal Plant Tracker.

Conclusie

De Dagelijkse Standaard en Energievergelijk lijken oude cijfers van The Global Coal Plant Tracker en milieuorganisatie Urgewald verkeerd te hebben geïnterpreteerd.

De meest recente cijfers van Urgewald en The Global Coal Plant Tracker laten zien dat er ongeveer 150 kolencentrales in China in aanbouw zijn of gepland staan. De belangrijkste Chinese kolencentralebouwers zijn buiten China ongeveer 50 kolencentrales aan het bouwen en hebben er nog eens 39 in de planning staan. Het is echter niet geheel duidelijk of deze cijfers alle door Chinese bedrijven geplande kolencentrales omvatten.

Dit is de reden dat we de stelling "Chinese bedrijven zijn van plan de komende jaren 1.171 nieuwe kolencentrales te bouwen" als onbewezen beoordelen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.