NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: '4 milligram strooizout kan dodelijk zijn voor een hond.'

Oordeel: onwaar

Onder andere Viraltje, Medpets en Tips en Weetjes meldden eind januari dat strooizout levensgevaarlijk kan zijn voor je hond. Volgens de berichten kan een kleine hoeveelheid strooizout er al voor zorgen dat je hond komt te overlijden. Maar moet je echt voor strooizout oppassen als je een wandeling gaat maken met je hond?

Waar komt het vandaan?

De waarschuwing is afkomstig uit een artikel van de Vlaamse nieuwssite Het Laatste Nieuws. In dit artikel staat dat dierenarts Rob Lückerath heeft gezegd dat 4 milligram strooizout per kilogram lichaamsgewicht al dodelijk is voor een kat of hond. En dat kleine hondjes dus al kunnen overlijden aan een heel kleine hoeveelheid strooizout.

Factchecker Hoaxmelding vond echter dat Lückerhart mogelijk verkeerd is geciteerd. In een Facebook-bericht van de kliniek waar deze dierenarts werkt, staat dat 4 gram strooizout bij een chihuahua al voor een zoutvergiftiging kan zorgen. En dat in het algemeen tussen de 1,9 en 3,9 gram zout per kilogram lichaamsgewicht kan zorgen voor vergiftigingsverschijnselen. Dit is dus ongeveer duizend keer meer zout dan werd genoemd in de quote in het artikel van Het Laatste Nieuws.

Klopt het?

Joris Robben, hoofd van de Intensieve Zorgafdeling van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht, vertelt aan NU.nl dat zout inderdaad gevaarlijk kan zijn voor honden. Maar Robben vertelt ook dat hij geen gevallen kent waarbij honden ziek zijn geworden doordat ze strooizout van de straat hebben opgelikt.

"Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is de afgelopen winterperiode één melding binnengekomen van een hond die door strooizout een zoutvergiftiging heeft opgelopen. Maar deze hond had twee happen strooizout uit een zak genomen. Het zout was dus nog niet op straat uitgestrooid."

"We zien wel dat hondenpoten geïrriteerd kunnen raken door strooizout op straat. Het is daarom verstandig om gestrooide wegen zoveel mogelijk te vermijden wanneer je met de hond loopt en om er in ieder geval niet te lang op te lopen. Het helpt ook om de poten van de hond af te spoelen na een wandeling."

Wat is een zoutvergiftiging?

Het zout dat Rijkswaterstaat gebruikt om de wegen te bestrooien is in principe hetzelfde zout als in de keuken wordt gebruikt, het is alleen minder goed gezuiverd.

Robben vertelt dat inderdaad vanaf 1,9 gram zout per kilogram lichaamsgewicht honden vergiftigingsverschijnselen kunnen vertonen. Vanaf 3,7 gram zout per kilogram lichaamsgewicht kan het dodelijk zijn. "Dit verschilt wel per hond, er zijn ook honden die deze hoeveelheid zout hebben binnengekregen en geen vergiftigingsverschijnselen vertoonden."

Robben legt uit dat als honden zout eten, ze daarop kunnen gaan braken. "Daarnaast onttrekt zout vocht uit het lichaam. Dit heeft negatieve gevolgen voor alle organen. Wij zien dat honden die met een zoutvergiftiging bij ons binnenkomen vooral neurologische problemen hebben. Een hond vertoont dan bijvoorbeeld afwijkend gedrag en kan krampaanvallen hebben. Uiteindelijk kan een zoutvergiftiging dodelijk zijn."

Zout is een gevaarlijk braakmiddel

In het verleden is keukenzout nog weleens gebruikt om honden te laten braken als ze iets verkeerds hadden gegeten, vertelt Robben. "Dit zorgde er in sommige gevallen juist voor dat honden een zoutvergiftiging opliepen. Dit kwam vooral voor als een hond, ondanks het zout, toch niet ging braken. Om deze reden raden we het ook sterk af om zout te gebruiken als braakmiddel."

"Ook als een hond bij zee is geweest komt het soms voor dat het te veel zeewater heeft binnengekregen. Dit kan door het zout in zeewater ook tot vergiftigingsverschijnselen leiden."

Is strooizout gevaarlijk?

Zout kan dus gevaarlijk zijn voor je hond, om deze reden raadt Robben ook aan om ervoor te zorgen dat je hond geen toegang heeft tot een voorraad (strooi)zout. Al verwacht Robben niet dat een hond uit zichzelf snel te veel zout zal opeten. "Puur zout is ook voor een hond niet plezierig om te eten."

Conclusie

In de waarschuwingen over strooizout werd gemeld dat 4 milligram strooizout per kilogram lichaamsgewicht dodelijk kan zijn voor een hond. Dit klopt niet, het is ongeveer 4 gram, wat dus duizend keer meer is. Daarnaast vertelt Robben dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een hond zoveel zout van de straat oplikt dat het gevaarlijk wordt.

We beoordelen de stelling '4 milligram strooizout kan dodelijk zijn voor een hond' als onwaar.

