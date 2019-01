NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Deze keer de bewering: "Een ambulancemedewerker heeft een jongen behandeld die door lachgas zwakzinnig is geworden."

Oordeel: Hoogst onwaarschijnlijk

Op 27 januari plaatste de politie van Gemert-Bakel en Laarbeek en de politie van Deurne, Asten en Someren een aangrijpend verhaal. Een ambulancemedewerker heeft een jongen behandeld die door gebruik van lachgas zwakzinnig zou zijn geworden. Het is alleen nog de vraag wat er van het verhaal klopt.

Waar komt het vandaan?

De Facebook-berichten werden in totaal ruim drieduizend keer gedeeld. Het is niet voor het eerst dat dit bericht door de politie op Facebook is geplaatst. NU.nl ontdekte dat in de afgelopen twee jaar ook de politie van Oss, Delft, Zuidoost-Drenthe en Midden-Drenthe dit verhaal hebben geplaatst. Op de pagina's van de politie van Midden-Drenthe en Zuidoost-Drenthe is te lezen dat het verhaal op fictie zou kunnen berusten. Onderaan het bericht van Delft staat dat het bericht "(deels) fictie" is.

De bron van het verhaal is een bericht op Ambulanceblog van 17 februari 2017. De auteur van het blog is inderdaad een ambulancemedewerker, maar ze schrijft op deze website het volgende: "Mijn verhalen kunnen gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen, maar zullen in verband met het beroepsgeheim fictief zijn weergegeven."

NU.nl heeft geprobeerd contact te leggen met de schrijfster, maar het is vooralsnog niet gelukt om haar te spreken. Volgens berichten op Vice en de Groningse website Sikkom heeft ze in 2017 tegen deze media gezegd dat het verhaal fictief is.

Waarom werd een onbetrouwbaar bericht door de politie geplaatst?

Woordvoerder Bart Vaessen van de politie Oost-Brabant laat aan NU.nl weten dat het bericht met alle goede bedoelingen is gedeeld door zijn lokale collega. Het doel van het bericht was waarschuwen voor de gevaren van lachgas. De politie zegt niet te weten of het verhaal klopt.

Vaessen schrijft dat het bericht verwijderd zal worden. Daarnaast vertelt hij dat bij dit type onderwerpen wordt geadviseerd om op Facebook vooral gebruik te maken van informatie van instanties als het Trimbos-instituut en verslavingszorginstelling Novadic.

Verder meldt de politie dat ook de politie in Oss, die het verhaal in 2017 plaatste, zal worden geïnformeerd over dit bericht.

Wat zijn de risico's van lachgas?

Laura Nijkamp is onderzoeker bij het Trimbos-instituut. Zij vertelt aan NU.nl dat ze bekend is met het verhaal van de ambulancemedewerker. "Het steekt eens in de zoveel tijd de kop op, maar volgens ons is de blog fictie. Denk daarom goed na over wat je deelt en of de informatie klopt."

Maar, wat zijn eigenlijk de risico's van lachgas? Nijkamp legt uit dat we dit voor een groot deel nog niet weten.

"Uit een studie van het RIVM uit 2016 weten we dat sporadisch gebruik van lachgas, dus minder dan één keer per maand, minder dan tien ballonnen, niet schadelijk is. We weten ook dat wanneer iemand extreem veel lachgas gebruikt dit kan leiden tot een vitamine B12-tekort, wat neurologische gevolgen heeft. Het is alleen nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van regelmatig gebruik van lachgas."

Nijkamp legt uit dat jongeren die regelmatig lachgas gebruiken wel zelf melden dat ze wat vaker hoofdpijn hebben of misselijk zijn. "Omdat het nog onduidelijk is of lachgas negatieve effecten heeft op het ontwikkelende brein raden we af om voor de leeftijd van achttien jaar lachgas te gebruiken."

Daarnaast vertelt Nijkamp dat het gebruik van lachgas in combinatie met andere middelen, zoals alcohol, risicovol is. Zij vertelt dat door het verdovende effect van alcohol de ademprikkel verminderd wordt en dit is gevaarlijk in combinatie met lachgas. Daardoor zou je onvoldoende zuurstof binnen kunnen krijgen.

Nijkamp vertelt dat het Trimbos-instituut heeft gepleit voor medisch-toxicologisch onderzoek naar lachgas. Het instituut is sinds afgelopen zomer actief bezig met voorlichting over de risico's van lachgas. Meer informatie over de risico's kun je hier lezen.

Conclusie

Het verhaal over de jongen die door eenmalig gebruik van lachgas zwakzinnig zou zijn geworden, berust waarschijnlijk op onwaarheden. De auteur van het verhaal schreef zelf dat haar verhalen altijd "fictief zijn weergegeven" en op waargebeurde verhalen gebaseerd kunnen zijn. Ook zou ze aan twee websites hebben laten weten dat dit verhaal fictief is.

Wij hebben de ambulancemedewerker zelf niet kunnen spreken, waardoor we niet volledig kunnen uitsluiten dat haar verhaal gedeeltelijk op feiten gebaseerd is.

We beoordelen om deze redenen de bewering "een ambulancemedewerker heeft een jongen behandeld die door lachgas zwakzinnig is geworden" als hoogst onwaarschijnlijk.

