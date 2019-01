NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Deze keer de bewering: "Morgen wordt alles wat je ooit op Facebook hebt geplaatst openbaar."

Oordeel: onwaar

Een hoax uit 2012 gaat wederom rond op Facebook. Volgens meerdere berichten geldt er vanaf 'morgen' een nieuw beleid, waardoor alles wat je ooit op Facebook hebt geplaatst openbaar wordt. Dit zou ook gelden voor berichten die je inmiddels hebt verwijderd. Volgens de Facebook-berichten kun je dit voorkomen door een juridisch klinkende verklaring op je tijdlijn te posten. Dit is de afgelopen dagen in ieder geval weer door honderden mensen gedaan.

Waar komt het vandaan?

Sinds 27 januari hebben ruim twintig mensen bij factcheckpagina's Hoaxmelding en Hoaxwijzer melding gemaakt van dit Facebook-bericht. Een snelle telling op Facebook om 13.30 uur op 29 januari laat zien dat zeker 550 mensen het bericht diezelfde dag op hun eigen tijdlijn hebben geplaatst. Het totale aantal mensen dat het bericht recentelijk heeft geplaatst, is groter. Maar het is onduidelijk hoe groot die groep is.

Waarom dit bericht juist nu op Facebook wordt gedeeld, is onduidelijk. Maar het bericht lijkt bijna ieder jaar wel een keer op te duiken. In 2018 maakte bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant hier melding van, in 2016 The Washington Post, The Guardian en het Dagblad van het Noorden en in 2012 NRC en de Amerikaanse factcheckwebsite Snopes.

Klopt het?

Het bericht dat nu rondgaat, is een bijna letterlijke vertaling van het bericht dat Snopes in 2012 controleerde. Vanwege het gerucht dat Facebook het beleid zou wijzigen en alle berichten openbaar zou maken, plaatste het bedrijf een statement op zijn website. Daarin werd uitgelegd dat een dergelijke beleidswijziging niet gepland stond. Daarnaast schreef het sociale netwerk dat iedereen die Facebook gebruikt nog steeds eigenaar is van de foto's die ze posten. De gebruikers hebben ook controle over hoe deze foto's worden gedeeld.

Daarnaast schreef Snopes dat het niet mogelijk is om met een bericht op je eigen tijdlijn de privacyvoorwaarden, waarmee je akkoord bent gegaan toen je een Facebook-account maakte, aan te passen. Meerdere andere factcheckers en juristen hebben eerder ook laten weten dat een verklaring op je tijdlijn geen enkele juridische waarde heeft.

Het Statuut van Rome, dat als juridische basis in de Facebook-berichten wordt aangehaald, is het statuut op basis waarvan het Internationaal Strafhof in Den Haag opereert. Het statuut gaat niet over online privacy.

De privacyvoorwaarden van Facebook

In de privacyvoorwaarden van Facebook staat dat je inderdaad zelf de eigenaar bent van je berichten en foto's, maar dat je het bedrijf door het gebruik van Facebook wel een uitgebreide licentie geeft om jouw foto's en berichten te gebruiken. Je kunt deze licentie volgens Facebook beëindigen door jouw account op te zeggen. Ook kun je via de privacyinstellingen enige invloed uitoefenen op wat er exact met jouw foto's en berichten kan gebeuren.

Conclusie

Al bijna zeven jaar wordt beweerd dat Facebook 'morgen' al jouw Facebook-foto's openbaar gaat maken. En - net zoals de afgelopen zeven jaar - is er geen enkele aanleiding om te vermoeden dat Facebook dit binnenkort gaat doen. Bovendien heeft het plaatsen van een juridisch klinkende tekst op je tijdlijn geen enkele invloed op wat Facebook met jouw foto's en berichten kan doen.

We beoordelen de stelling "morgen wordt alles wat je ooit op Facebook hebt geplaatst openbaar" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.