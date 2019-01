NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Crimineel steekt middelvingers op naar fotograaf, nadat hij strafvermindering had gekregen in een verkrachtingszaak."

Oordeel: onwaar

Op 17 januari werd op Facebook een foto gedeeld van een verdachte die zijn middelvingers opsteekt in een rechtszaal. Volgens de tekst bij de foto is deze verdachte islamitisch en heeft hij te horen gekregen dat hij strafvermindering heeft gekregen, terwijl hij een 'brutale verkrachting' zou hebben gepleegd. Maar heeft de man op deze foto deze misdaad daadwerkelijk gepleegd?

Waar komt het vandaan?

De foto die is gebruikt is niet in een Nederlandse rechtbank genomen, maar in een Zweedse. De man op de foto is Fouad S. Hij werd volgens Zweedse media niet veroordeeld voor een verkrachting, maar voor drie moorden die hij begin 2017 in de Zweedse plaats Hallonbergen heeft gepleegd.

Zowel in eerste instantie, als in hoger beroep, werd Fouad S. veroordeeld tot levenslang. Strafvermindering heeft hij niet gekregen. De foto die nu op Facebook rondgaat is tijdens de eerste rechtszaak genomen en gepubliceerd door de Zweedse krant Expressen.

Volgens deze krant heeft Fouad S. aan de rechtbank verklaard dat hij stemmen in zijn hoofd hoort en ook in de gevangenis zou hij zich vreemd hebben gedragen.

Foto vaker foutief gebruikt

De Vlaamse factchecker Lead Stories schreef in maart 2018 dat de foto van Fouad S. werd gebruikt in een satirisch nieuwsbericht. Volgens dit bericht zou een moordverdachte zijn vrijgesproken, omdat de rechter vijftien minuten te laat was. Dit grappig bedoelde bericht is door sommigen op sociale media serieus genomen.

De factcheckwebsite Hoaxmelding signaleerde vorig jaar dat de foto van Fouad S. ook op Facebook verkeerd werd gebruikt bij een Nederlandse verkrachtingszaak. De foto werd geplaatst in Facebook-posts over de zaak tegen een vluchteling van 36, die is veroordeeld voor de verkrachting een meisje van 18 jaar.

Uit de uitspraak in deze zaak bleek dat de rechter bij de bepaling van de straf rekening had gehouden met de gevolgen die een lange celstraf zou kunnen hebben voor de verblijfsvergunning van de veroordeelde. De man heeft uiteindelijk een celstraf van twintig maanden gekregen.

Volgens meerdere berichten is de middelvinger opstekende Fouad S. de veroordeelde vluchteling in deze zaak. Dit is onwaar.

Conclusie

De in Zweden veroordeelde Fouad S. heeft inderdaad tijdens een rechtszaak zijn middelvingers opgestoken en hier is een foto van gemaakt. Hij is echter niet veroordeeld voor verkrachting en hij kreeg ook geen strafvermindering.

We beoordelen de bewering "crimineel steekt middelvingers op naar fotograaf, nadat hij strafvermindering had gekregen in een verkrachtingszaak" als onwaar.

