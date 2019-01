NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Deze keer de bewering: "Lui zijn is goed voor je gezondheid."

Oordeel: niet te checken

Volgens Glamour heeft Amerikaans onderzoek uitgewezen dat lui zijn goed voor je gezondheid is. In het stuk van Glamour staat dat je beter niet per direct helemaal kunt stoppen met naar de sportschool gaan, maar dat luiheid op zich ervoor zou kunnen zorgen dat je gezonder wordt. Dit zouden de onderzoekers hebben geconcludeerd op basis van fossielen van verschillende mensachtige soorten. Is luiheid echt zo'n gezonde eigenschap?

Waar komt het vandaan?

Tips en Weetjes en Prankster schreven in augustus vorig jaar al dat lui zijn mogelijk voor een langer leven kan zorgen. De titels baseerden zich hierbij op hetzelfde onderzoek als Glamour.

Dit onderzoek is door de Universiteit van Kansas uitgevoerd. Deze onderzoekers hebben niet, zoals Glamour schreef, naar fossielen van verschillende mensachtige soorten gekeken, maar naar fossielen van verschillende tweekleppige en slakachtige dieren die de afgelopen vijf miljoen jaar in de Atlantische Oceaan leefden. Oesters en mosselen zijn bijvoorbeeld tweekleppige dieren.

Energieverbruik beïnvloedt mogelijk overlevingskans

Als dieren van een bepaalde soort dagelijks veel energie verbruiken, dan is de kans groter dat de diersoort uitsterft dan wanneer de dieren weinig energie verbruiken.

Dit geldt vooral voor diersoorten die in een relatief klein gebied voorkomen. Bij diersoorten die in een groot gebied leven, was de relatie tussen energieverbruik en de overlevingskans van de soort veel minder sterk.

De wetenschappers schrijven dat dit onderzoek mogelijk kan worden gebruikt om het risico op het uitsterven van diersoorten beter te kunnen berekenen. Over de gezondheid van mensen is in dit onderzoek niets gezegd.

Bewegen is goed voor je

We weten dat het voor mensen goed is om te bewegen. Annemarie Koster, als onderzoeker verbonden aan Maastricht University, vertelde eerder aan NU.nl dat bewegen leidt tot een lagere kans op allerlei ziekten. Ze zei dat mensen die regelmatig bewegen gemiddeld langer leven.

Als af en toe luieren ervoor zorgt dat je minder stress hebt, is dit mogelijk wel positief voor je gezondheid, zo bleek uit een ander artikel van NUcheckt.

Conclusie

Het onderzoek waar Glamour naar verwees, onderbouwt op geen enkele wijze de bewering dat lui zijn over het algemeen goed voor de gezondheid is. Waarschijnlijk hangt de heilzaamheid van luiheid af van hoe je het definieert. We weten bijvoorbeeld dat bewegen goed voor de gezondheid is, maar dat stress juist weer slecht voor je is.

Aangezien het niet duidelijk is wat Glamour onder luiheid verstaat, beoordelen we de bewering "lui zijn is goed voor de gezondheid" als niet te checken.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.