NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'Paus roept christenen op zich te bekeren tot de islam.'

Oordeel: onwaar

Volgens de rechtse blogs JDreport en Stop de Bankiers heeft paus Franciscus christenen oproepen zich tot de islam te bekeren. Ook op verschillende Facebook-pagina's, zoals Revolutie Europa, wordt het bericht gedeeld, en dat leidt tot boze reacties.

Er is echter geen enkele reden om hier boos over te worden; de opmerkelijke uitspraak die van de paus afkomstig zou zijn, komt namelijk van een Duitse satirische website.

Waar komt het vandaan?

De berichten van JDreport en Stop de Bankiers zijn bijna letterlijke vertalingen van een artikelen uit mei 2018 van de Duitse website Berliner Express.

Daarin staat dat de paus in een verklaring gezegd zou hebben dat God het aantal moslims dat nu op de wereld is nooit had toegestaan als moslims niet het juiste geloof zouden aanhangen. Daarom zouden christenen moeten accepteren dat de islam de enige juiste godsdienst is en zouden ze zich dus moeten bekeren tot de islam.

De leider van de Katholieke Kerk heeft dat echter niet gezegd. Berliner Express is een satirische website, die volgens haar eigen statement bestaat om mensen kritisch te laten nadenken. De Duitsers vinden dat er online te weinig satire is en proberen het gebrek daaraan te compenseren.

Volgens Berliner Express mag je "vol vertrouwen aannemen" dat alles op de website verzonnen is.

Hoaxes over paus Franciscus gaan vaker rond

Satirische berichten over wat de paus over religie zou hebben gezegd worden vaker ten onrechte serieus genomen.

Zo ging eerder het bericht rond dat de paus zou hebben gezegd dat alle religies juist zijn. De Amerikaanse factchecker Snopes toonde in 2015 aan dat ook dit bericht onwaar was en van een satirische website afkomstig was.

Paus Franciscus heeft toen hij werd geïnstalleerd gezegd dat hij een dialoog met andere religies, en in het bijzonder de islam, aanmoedigt. De paus heeft echter nooit een oproep aan katholieken gedaan om zich tot een andere godsdienst te bekeren.

We beoordelen de stelling 'Paus roept christenen op zich te bekeren tot de islam' als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.