NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Je kunt fysiek verslaafd raken aan lippenbalsem."

Oordeel: onwaar

Ben jij een van die personen die in de winter niet zonder lippenbalsem de deur uitgaat? Dan zal je vast weleens het gerucht hebben gehoord dat lippenbalsem verslavend werkt en je lippen er uiteindelijk zelfs droger van worden. Ook op meerdere blogs is dit bericht de afgelopen jaren regelmatig gedeeld. Maar kan je echt verslaafd raken aan je lippenbalsem?

Waarom krijg je droge lippen?

Vera Rogiers, hoogleraar cosmetologie en toxicolgie aan de Vrije Universiteit Brussel, legt aan NU.nl uit waarom veel mensen af en toe droge lippen hebben. Ze vertelt dat de lippen minder goed beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf dan de rest van de huid. "De bovenste laag van de huid is de hoornlaag. Dit is een barrièrelaag die de huid beschermt. Bij de lippen ontbreekt de hoornlaag."

Rogiers legt uit dat de huid daarnaast ook beschermd wordt door een dun vettig laagje dat op de huid ligt. Dit laagje is een mengsel van vet en water. Het vet in dit laagje wordt geproduceerd door talgklieren. Maar in de lippen zitten geen talgklieren, waardoor ook dit beschermende laagje op de lippen ontbreekt.

"Het ontbreken van de hoornlaag en de talgklieren zorgt ervoor dat de vochtigheidsgraad van de lippen eerder daalt bij koud weer of juist heel warm weer, en dus zijn je lippen eerder droog dan de rest van je huid. Ook wanneer je vaak aan je lippen likt, kan dit ervoor zorgen dat je lippen sneller droog worden."

Wat doet lippenbalsem?

Rogiers vertelt dat lippenbalsem een laag vormt, die de lippen beschermt tegen de buitenlucht. "Dit is vooral handig om beschadigingen van de lippen sneller te laten genezen of wanneer je bijvoorbeeld door bepaalde medicatie heel droge lippen hebt."

Altijd een heel dikke laag lippenbalsem op je lippen smeren is volgens Rogiers niet nodig en kan zelfs slecht zijn voor je lippen. "Als je een dikke laag lippenbalsem op je lippen hebt, sluit je hiermee de lippen af voor de buitenlucht, terwijl er normaal gesproken een wisselwerking is tussen de lucht en de lippen. Dit kan dus verhinderd worden door een dikke laag lippenbalsem, wat mogelijk juist voor klachten kan zorgen."

Kan je wennen aan lippenbalsem?

Altijd veel lippenbalsem smeren is dus geen goed plan, maar is het zo dat als je regelmatig lippenbalsem gebruikt je lippen ook wennen aan de lippenbalsem, en dat je als het ware verslaafd raakt aan lippenbalsem? Nee, volgens Rogiers is er bij regelmatig gebruik van lippenbalsem geen sprake van gewenning. "Het is niet zo dat je, net zoals bij koffie, steeds meer moet gebruiken om hetzelfde resultaat te behalen."

Als je door lippenbalsem onbewust vaker aan je lippen bent gaan likken en je hiermee doorgaat als je wel stopt met lippenbalsem, kunnen je lippen uiteraard wel iets vaker droog voelen dan voordat je met lippenbalsem begon.

Tot slot kan het smeren van lippenbalsem sowieso niet als officiële verslaving worden gezien, omdat het gebruik van lippenbalsem volgens Jellinek dan ook voor problemen op werk, school of thuis zou moeten zorgen. Volgens een stuk van The Guardian kan het constant smeren van lippenbalsem in enkele gevallen een symptoom zijn van een dwangstoornis.

Conclusie

Je kunt volgens Rogiers niet fysiek verslaafd raken aan lippenbalsem. Het is niet zo dat je lippen eraan wennen als je regelmatig lippenbalsem gebruikt, en je de lippenbalsem nodig blijft hebben. Ook heb je niet steeds meer lippenbalsem nodig om hetzelfde resultaat te bereiken.

We beoordelen de stelling "Je kunt fysiek verslaafd raken aan lippenbalsem" daarom als onwaar.