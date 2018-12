NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Aluminiumfolie om je autosleutel kan helpen om auto-inbraak te voorkomen."

Oordeel: waar

Halverwege december plaatsten de websites LekkerLeven en Viralfood een opvallende waarschuwing. De kop van het artikel was Politie waarschuwt: dit is waarom je altijd aluminiumfolie om je autosleutel moet wikkelen.

Even later blijkt uit het artikel dat niet alle autobezitters direct aluminiumfolie uit de keuken hoeven te halen, de waarschuwing geldt namelijk alleen voor auto's met een zogenoemd keyless-entrysysteem. Wat is dit? En kun je met aluminiumfolie echt diefstal voorkomen?

Autodeuren gaan open als sleutel in de buurt van de auto is

André Bouwman, projectmanager bij Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit vertelt aan NU.nl dat hij de tip herkent en dat dit bij auto's met een keyless-entrysysteem inderdaad kan helpen bij het voorkomen van auto-inbraak.

Bouwman legt uit dat je bij een auto met een dergelijk systeem alleen met je sleutel in de buurt van je auto hoeft te zijn om de wagen te kunnen openen. Je hoeft dus niet meer op een knopje te drukken of een sleutel in het slot van je autodeur te steken.

"Een autosleutel van een auto met een keyless-entrysysteem geeft constant een signaal af. De sleutel is eigenlijk de hele tijd aan het kijken of de bijbehorende auto in de buurt is."

Bouwman vertelt dat als je jouw sleutel in huis hebt liggen criminelen mogelijk van buitenaf het signaal van je sleutel kunnen opvangen. "Met behulp van apparatuur is dit signaal te versterken, waardoor het voor de auto lijkt of de sleutel dichtbij is en de deuren dus opengaan. Een dief kan vervolgens bijvoorbeeld een navigatiesysteem stelen."

Waarom kan aluminiumfolie helpen?

Je kunt voorkomen dat dieven op deze manier in je auto inbreken door keyless entry bij de autodealer uit te laten zetten. Dit is volgens Bouwman alleen niet bij alle merken mogelijk en in dat geval kan aluminiumfolie inderdaad weleens handig zijn.

Als je een sleutel volledig inpakt in aluminiumfolie kun je volgens Bouwman een kooi van Faraday maken. Dit is een constructie van elektrisch geleidend materiaal, zoals aluminium en andere metalen. De kooi van Faraday is vooral bekend doordat bliksem niet in een dergelijke constructie kan komen.

Een andere eigenschap van een kooi van Faraday is dat signalen die autosleutels met keyless entry verzenden er ook niet uit kunnen. Om deze reden is het handig om je autosleutel in een kooi van Faraday te hebben. Dieven kunnen dan het signaal van de sleutel niet meer opvangen. Je kunt dit mogelijk bereiken door de autosleutel in te pakken met aluminiumfolie. Je kunt de sleutel thuis ook in een afsluitbare metalen bak, zoals een koekblik, bewaren.

Het is wel belangrijk om je eigen kooi van Faraday bij je auto uit te testen. Als het blik bijvoorbeeld niet goed sluit, dan kan het signaal van de sleutel er mogelijk wel uit komen.

Systeem moeilijker te misbruiken door software-updates

Het is overigens niet zo dat alle auto's met een keyless-entrysysteem gevoelig zijn voor dit type inbraak. Meerdere automerken hebben volgens Bouwman inmiddels updates doorgevoerd, waardoor je dit systeem een stuk lastiger kunt misbruiken.

Zo zijn er autosleutels die alleen een signaal uitzenden als ze bewegen. Dit betekent dat de sleutel wel werkt als je loopt en de sleutel in je broekzak hebt, maar niet als hij bijvoorbeeld in je huis op een kast ligt.

Hoe groot is het probleem?

Bouwman vertelt dat er meerdere meldingen over deze vorm van diefstal zijn binnengekomen. Maar het is niet bekend hoe groot dit probleem is. "Vaak is het ook niet helemaal zeker of er misbruik is gemaakt van het keyless-entrysysteem. Maar bij een auto-inbraak bij een auto met dit systeem, waarbij er geen sporen zijn van braak, is het waarschijnlijk dat er van het keyless-entrysysteem is gebruikgemaakt."

De politie waarschuwde in februari van dit jaar voor misbruik van het keyless-entrysysteem, nadat er aanwijzingen waren dat in de regio Den Haag met behulp van dit systeem was ingebroken. In juli 2017 deelde de politie een video waarin is te zien hoe dieven in Landsmeer met behulp van keyless entry een auto stalen.

Conclusie

Bij sommige auto's met een keyless-entrysysteem is er inderdaad een risico dat dieven dit systeem misbruiken om in een auto in te breken. Hoe groot dit risico is, dat weten we niet. Aluminiumfolie kan bij deze auto's inderdaad helpen om ervoor te zorgen dat het keyless-entrysysteem tijdelijk niet meer werkt, waardoor het onmogelijk wordt om op deze manier in te breken.

Om deze reden beoordelen we de stelling "aluminiumfolie om je autosleutel kan helpen om auto-inbraak te voorkomen" als waar.

