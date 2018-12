NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'Vrouwen hebben koudere handen en voeten dan mannen.'

Oordeel: grotendeels waar

Vrouwen hebben volgens de website Elkedagverhalen echt koudere handen en voeten dan mannen. De website meldt dat het daarom dus terecht is dat vrouwen regelmatig klagen over koude handen en voeten.

Waar komt het vandaan?

De bron van het stuk op Elkedagverhalen is een artikel van Libelle uit 2015. In dit stuk wordt een onderzoek uit 1998 van de universiteit van Utah aangehaald, waaruit bleek dat de handen van vrouwen gemiddeld ongeveer 2 graden kouder zijn. De voeten zijn in dit onderzoek niet onderzocht.

Klopt het?

Boris Kingma, thermofysioloog en onderzoeker bij TNO, vertelt aan NU.nl dat meerdere onderzoeken inderdaad hebben laten zien dat vrouwen bij gelijke omstandigheden eerder koudere handen en voeten hebben dan mannen.

Kingma legt uit dat er vooral een verschil is bij temperaturen die koud kunnen aanvoelen, maar waarbij het nog niet zo koud is dat dit schadelijk kan zijn voor het lichaam, bijvoorbeeld op kantoor. "Bij sommige temperaturen kunnen de handen en voeten van vrouwen gemiddeld zeker een aantal graden kouder zijn dan die van mannen."

"Het is alleen niet zo dat vrouwen altijd en bij alle temperaturen koudere handen hebben dan mannen. Als het vriest, hebben ook mannen koude handen."

Hoe komt het?

Kingma legt uit dat het verschil tussen mannen en vrouwen meerdere oorzaken heeft. "Vrouwen hebben bijvoorbeeld een andere lichaamsbouw dan mannen. Vrouwen hebben gemiddeld meer vetmassa dan mannen en minder spiermassa. Spieren maken ook in rust meer warmte aan dan vet, waardoor mannen dus makkelijker warm blijven dan vrouwen."

"Mede hierdoor vernauwen in een koele omgeving de bloedvaten in de handen en voeten van vrouwen gemiddeld bij een hogere temperatuur. Dit is de oorzaak dat vrouwen ook gemiddeld al bij een hogere temperatuur koude handen hebben."

"Bij koud weer vernauwen deze bloedvaten, omdat je relatief veel warmte verliest via je handen en voeten; het bloed dat vanuit je hart stroomt, heeft je lichaamstemperatuur. Je handen en voeten zijn weinig isolerend, dus als de buitentemperatuur laag is, kan bloed via je handen en voeten afkoelen. Dit moet je lichaam in de romp weer opwarmen, wat energie kost."

Om dit te voorkomen, vernauwen volgens Kingma de bloedvaten in je handen en voeten. Hierdoor gaat er dus minder bloed door je handen en voeten en koelt het bloed minder snel af. "Dit zorgt er alleen ook voor dat je handen en voeten kouder worden. En bij vrouwen gebeurt dit dus gemiddeld al bij een hogere temperatuur dan bij mannen."

"Daarnaast zijn de bloedvaten van vrouwen in bepaalde perioden van de menstruele cyclus sowieso meer vernauwd, waardoor ze dan dus eerder koude handen hebben."

Koude handen en voeten zijn oncomfortabel

Kingma legt uit dat doordat vrouwen gemiddeld bij een iets hogere temperatuur al koude handen en voeten hebben, zij ook iets eerder een oncomfortabel gevoel zullen hebben vanwege kou. Dit is een signaal van je lichaam dat je hier iets aan zou moeten doen. "Een trui aantrekken, handschoenen aandoen of een kop thee zetten", raadt Kingma aan.

Conclusie

Meerdere onderzoeken hebben laten zien dat vrouwen echt eerder koude handen hebben dan mannen. Dit verschil is er vooral bij koude temperaturen die niet schadelijk zijn voor het lichaam. Maar niet in alle situaties zal er een verschil zijn tussen mannen en vrouwen: als het vriest hebben ook mannen gewoon koude handen.

Om deze reden beoordelen we de stelling 'vrouwen hebben koudere handen en voeten dan mannen' als grotendeels waar.

