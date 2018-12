NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Je kunt fruit veilig gebruiken om je tanden natuurlijk witter te maken."

Oordeel: onwaar

Volgens verschillende berichten krijg je wittere tanden als je geprakte aardbeien op je tanden smeert, een bananenschil tegen je tanden legt of sinaasappelschil over je tanden schuurt. En ook ander fruit speelt regelmatig een rol bij tips om je tanden natuurlijk witter te krijgen. Volgens meerdere berichten zijn deze trucjes zonder enig risico. Maar kan fruit je tanden echt geen kwaad doen?

Waar komt het vandaan?

Tips over hoe je zonder een behandeling bij de tandarts je tanden witter maakt, zijn niet nieuw. Al in 2013 raadde Cosmopolitan aardbeien en sinaasappelschil aan voor wittere tanden. En ook de bananenschil was in 2013 volgens Vriendin al een goede methode om je tanden witter te krijgen.

Waar deze verhalen precies vandaan komen, is lastig te achterhalen. In meerdere berichten over sinaasappelschillen wordt gezegd dat het witte gedeelte van de schil in Thailand al jaren wordt gebruikt om tanden witter te maken. Maar wat de bron hiervan is en of dit klopt, dat weten we niet.

Klopt het?

Joost Roeters, hoogleraar Integrale Tandheelkunde aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, vertelt aan NU.nl dat het een heel slecht idee is om te proberen je tanden witter te maken met fruit. De kans is heel groot dat het je tanden beschadigt.

Roeters legt uit dat het normaal is dat tanden in de loop van je leven geler worden. "De binnenkant van je tanden, het tandbeen, is geel. Naarmate je ouder wordt slijt het tandglazuur dat aan de buitenkant van je tanden zit, waardoor het onderliggende tandbeen steeds zichtbaarder wordt en je tanden dus geler gaan ogen."

"Het tandglazuur van jonge mensen is naast dikker ook ruwer dan dat van ouderen. Ruw glazuur zorgt ervoor dat licht dat op je tanden komt zo wordt verstrooid dat je tanden witter lijken."

Volgens Roeters kan fruit tandglazuur ook ruwer maken. "Door de zuren in fruit, zoals in aardbeien en sinaasappels, worden je tanden namelijk zachter en poreuzer. Doordat het glazuur poreuzer wordt en er heel kleine putjes in de tanden komen, wordt licht anders gereflecteerd en lijken je tanden dus eventjes witter."

"Maar het poreuzer en zachter maken van je tandglazuur zorgt er ook voor dat het sneller slijt, waardoor je uiteindelijk eerder gelere tanden zal krijgen. Het is niet erg om een aardbei gewoon te eten, maar als je regelmatig geprakte aardbei op je tanden smeert en dit iedere keer een aantal minuten laat inwerken, kan dat echt heel schadelijk zijn."

Bananen, die ook vaak als natuurlijk bleekmiddel worden genoemd, zijn iets minder zuur dan aardbeien en sinaasappels, en dus theoretisch iets minder schadelijk, maar ze bevatten nog steeds zuren. Daarnaast is er volgens Roeters geen enkele aanwijzing dat banaan je tanden echt witter zou kunnen maken.

Werken andere huis-tuin-en-keukenmiddeltjes?

Roeters waarschuwt ook voor andere natuurlijke bleekmiddelen die online worden aangeprezen. "Ik zie regelmatig dat baking soda wordt aangeraden voor wittere tanden." Dit is een product dat vaak gebruikt wordt in gebak, maar het is volgens Roeters absoluut niet geschikt voor je tanden. "Het is een middel dat een schurende werking heeft en daardoor je oppervlakkige aanslag, maar ook je tandglazuur zelf kan verwijderen."

Om gekleurde aanslag van je tanden te verwijderen, is het belangrijk om gewoon twee keer per dag goed te poetsen. Wil je dat je tanden zelf echt witter worden, dan is bleken met waterstofperoxide volgens Roeters de enige bewezen werkzame optie. Alleen in tandheelkundige praktijken mag men binnen de EU gebruikmaken van een bleekmiddel met maximaal 6 procent waterstofperoxide. Als dat onder goede begeleiding wordt gebruikt, dan is het bleken van tanden met waterstofperoxide volgens Roeters in principe niet slecht voor de tanden en zorgt het daadwerkelijk voor wittere tanden.

Conclusie

Het is onverstandig om te proberen je tanden witter te maken met fruit. In fruit zitten zuren die ervoor kunnen zorgen dat je tanden er tijdelijk witter uitzien, maar je tanden met fruit insmeren versnelt het slijtageproces van je tandglazuur, waardoor je tanden uiteindelijk eerder geel zullen worden.

Om deze reden beoordelen we de stelling "Je kunt fruit veilig gebruiken om je tanden natuurlijk witter te maken" als onwaar.

