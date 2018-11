NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "De politie waarschuwt voor een nieuwe dieventruc, waarbij gebruik gemaakt wordt van sleutelhangers met gps."

Oordeel: onwaar

Volgens verschillende Facebook-berichten is er een nieuwe dieventruc. Inbrekers zouden sleutelhangers en hangers voor in de auto gratis uitdelen op parkeerplaatsen. In deze hangers zou een gps-chip zitten waardoor dieven kunnen achterhalen wanneer je thuis bent en wanneer niet. Als je niet thuis bent zouden de dieven vervolgens proberen in te breken. Vooral Roemeense bendes zouden van deze truc gebruikmaken. Een van de berichten waarin dit staat is deze maand ruim 50.000 keer gedeeld.

Waar komt het vandaan?

Het verhaal over sleutelhangers met gps-trackers bestaat al sinds 2008. Volgens de Engelstalige factcheckwebsites Snopes en Hoax-Slayer is de eerste versie van het bericht afkomstig uit Zuid-Afrika. Oliemaatschappij Caltex deed toen in Zuid-Afrika een promotieactie, waarbij gratis sleutelhangers werden uitgedeeld.

Deze sleutelhangers waren volledig onschuldig, en bevatten zeker geen chip, maar er zat wel wat elektronica in omdat de sleutelhanger een lampje bevatte. Nadat er mails rondgingen waarin stond dat dieven gebruikmaakten van deze hanger en dat er een gps in zat, heeft de politie in Zuid-Afrika voor deze mails gewaarschuwd en bevestigd dat er geen chips in de Caltex-sleutelhangers zaten. Ook Caltex heeft gemeld dat hun hangers geen chips bevatten.

Lokale Vlaamse politie en rechtbankmedewerker Den Bosch verspreidden onzinverhaal

Nederlandstalige verhalen over sleutelhangers met gps doken voor het eerst in de zomer van 2012 op. In juli van dat jaar zou volgens de Vlaamse krant de Standaard zelfs de lokale politie in de Belgische plaats Asse gewaarschuwd hebben voor sleutelhangers met gps. De politie wees Oost-Europese bendes als dader aan. De lokale politie had echter zelf nog geen exemplaar van de sleutel kunnen onderscheppen. Bewijs dat deze dieventruc ooit in België is toegepast, ontbreekt dan ook.

In Nederland is het verhaal over gevaarlijke sleutelhangers volgens een bericht van de politie voor het eerst op grote schaal in september 2012 rondgegaan. In deze versie zijn Roemenen opeens de daders geworden.

Volgens meerdere nieuwsartikelen zou een medewerker van de rechtbank in Den Bosch in 2012, met haar rechtbankmailadres, een versie van het sleutelhangerverhaal hebben rondgestuurd. Doordat de mail door iemand van de rechtbank was ondertekend, gaf dit het verhaal meer geloofwaardigheid. De rechtbank in Den Bosch heeft volgens Omroep Brabant gemeld dat de mail inderdaad door een medewerker is verstuurd, maar absoluut niet namens de rechtbank. De inhoud van de mail was volgens de rechtbank een broodjeaapverhaal.

In 2013 waarschuwde de politie voor socialemediaberichten en mails met het sleutelhangerverhaal. Volgens de politie waren de berichten onjuist.

Gps-sleutelhangers ook in 2018 niet uitgedeeld

Waarom het bericht over gevaarlijke sleutelhangers in 2018 opeens opnieuw is opgedoken weten we niet. Het lijkt qua inhoud niet of nauwelijks te zijn veranderd. Nog steeds zouden Roemenen dader zijn en moet je vooral oppassen bij tankstations en parkeerplaatsen.

De politie bevestigt aan NU.nl dat het verhaal ook in 2018 nog steeds een hoax is. We beoordelen de stelling "de politie waarschuwt voor een nieuwe dieventruc, waarbij gebruik gemaakt wordt van sleutelhangers met gps" als onwaar.