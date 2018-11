NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het eten van hüttenkäse voor het slapengaan, zorgt ervoor dat je extra afvalt."

Oordeel: onbewezen

Metrotime.be schreef op 3 november een artikel met de kop Afvallen? Eet huttenkaas voor het slapengaan. Hüttenkäse zou de perfecte avondsnack zijn voor mensen die graag willen afvallen. En ook Metro berichtte dat het eten van deze kaas voor het slapen op termijn kilo's kan schelen.

Waar komt het vandaan?

De berichten zijn gebaseerd op een onderzoek van de Florida State University dat in september van dit jaar werd gepubliceerd.

In het persbericht over dit onderzoek staat dat het eten van ongeveer twee eetlepels hüttenkäse dertig minuten voordat je naar bed gaat een positief effect lijkt te hebben op je spieren, je metabolisme en je algemene gezondheid. Hüttenkäse zou vooral gezond zijn doordat de kaas rijk is aan eiwitten, maar geen vet bevat. Andere bronnen van eiwitten zijn volgens het Voedingscentrum onder meer vlees, vis, zuivel, noten, brood en paddenstoelen.

Aan het Amerikaanse onderzoek namen tien actieve jonge vrouwen deel. Zij werden drie nachten in een lab onderzocht. Op één van de avonden aten ze voor het slapengaan hüttenkäse, op een andere avond aten ze een voedingssupplement en op weer een andere avond aten ze een placebo. Het supplement bevatte evenveel eiwitten, calorieën en vet als de hüttenkäse. In de placebo zaten geen voedingsstoffen en dus ook geen calorieën.

De onderzoekers vonden geen verschil tussen de verschillende nachten. De participanten hadden na alle drie de nachten ongeveer net zo veel honger en ze verbruikten bij rust ook ongeveer net zo veel calorieën. Er is niet onderzocht of de hüttenkäse goed was voor de spieren of voor de algemene gezondheid. Op basis van dit onderzoek kun je dus niet concluderen dat je afvalt als je voor het slapengaan hüttenkäse eet.

Klopt het?

Heeft het eten van hüttenkäse nut als je wil afvallen? Peter Weijs is hoogleraar Voeding en Beweging aan het Amsterdam UMC en lector bij de HvA en doet onder meer onderzoek naar de effecten van eiwitrijk voedsel. Hij vertelt dat het eten van voeding met veel eiwitten, zoals hüttenkäse, er niet direct voor zorgt dat je gewicht verliest. "Bij afvallen gaat het er echt om hoeveel energie je binnenkrijgt en hoeveel je verbrandt in rust en door te bewegen."

Maar volgens Weijs kunnen eiwitten wel helpen om op gewicht te blijven. "Eiwitrijke voeding zorgt ervoor dat je je net ietsje sneller verzadigd voelt. Dit kan er bijvoorbeeld toe bijdragen dat je net niet te veel eet en dus niet aankomt."

Als je probeert af te vallen, is het volgens Weijs verstandig om voeding met veel eiwitten te blijven eten. "Als mensen gaan afvallen, is vaak ongeveer een derde van het gewicht dat ze verliezen spier. Spieren verbruiken meer energie dan vetweefsel, dus dit wil je juist niet verliezen als je wat kilo's probeert kwijt te raken. Voldoende eiwitten eten, helpt om spierweefsel te behouden."

Ook zorgt het eten van eiwitrijk voedsel volgens de hoogleraar ervoor dat je een klein beetje meer energie verbruikt. "Dit is wel een heel klein effect. Hier val je geen kilo's van af, maar het helpt wel iets in de goede richting."

De onderzoekers van Florida State University hebben dit effect van eiwitrijk voedsel niet gevonden. "Dit komt waarschijnlijk doordat het aandeel deelnemers aan het onderzoek te laag was om zo'n klein verschil te kunnen detecteren."

Eiwitten eten voor het slapengaan

Eiwitrijk voedsel eten is belangrijk. Maar maakt het uit op welk tijdstip je dit doet? Weijs vertelt dat uit een studie is gebleken dat het eten van eiwitrijk voedsel voor het slapengaan ervoor kan zorgen dat je meer spierweefsel opbouwt.

Maar het is volgens Weijs niet te verwachten dat je je 's ochtends bijvoorbeeld extra verzadigd voelt, omdat je voor het slapengaan eiwitrijk voedsel hebt gegeten. "De verzadigingseffecten van eiwitten worden vooral veroorzaakt door de manier waarop het in het maagdarmkanaal wordt verteerd. En dit duurt relatief kort, ongeveer vier uur."

Er is, voor zover is na te gaan, nog nooit bewezen dat het eten van eiwitrijk voedsel voor het slapengaan ervoor zorgt dat je sneller afvalt.

Conclusie

Als je bezig bent met afvallen, is het belangrijk om voldoende eiwitten te blijven eten. Maar je valt waarschijnlijk niet extra af vanwege het tijdstip waarop je eiwitrijk voedsel eet. Het is niet bewezen dat juist het 's avonds eten van eiwitrijk voedsel ervoor zorgt dat je meer afvalt.

We beoordelen de stelling "het eten van hüttenkäse voor het slapengaan zorgt ervoor dat je extra afvalt" als onbewezen.