NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "De eigenaar van een Thais restaurant serveerde mensenvlees aan zijn klanten."

Oordeel: onwaar

Op 1 november meldde NU.nl dat de eigenaar van een vegetarisch restaurant in Bangkok mensenvlees zou hebben gebruikt. Niet alleen NU.nl meldde dit, ook bij het AD, De Telegraaf en verschillende internationale media was dit bericht te vinden. Het verhaal blijkt echter niet te kloppen. De eigenaar van een restaurant in Thailand is wel verdachte in een moordzaak, maar heeft zijn vermeende slachtoffer niet aan zijn klanten voorgezet.

Waar komt het vandaan?

In het nieuwsbericht van NU.nl werd de website AsiaOne als bron gebruikt. Die nieuwswebsite uit Singapore verwijst op haar beurt naar meerdere bronnen. De oudste is een bericht van 23 oktober dat door een grote Thaise krant is gepubliceerd.

In dat bericht staat dat in Bangkok een vermoorde man in de beerput van een restaurant gevonden was. Het slachtoffer zou wat zijn gaan drinken bij het betreffende restaurant, waarna de man niet meer gezien is. Volgens het verhaal zou de familie van de man hem zijn gaan zoeken bij het restaurant. Toen de man daar niet was en het restaurant ook verder verlaten leek, werd de politie ingeschakeld. Het slachtoffer is vervolgens gevonden, maar de restauranthouder leek te zijn gevlucht. Ook het Engelstalige Nation berichtte op 23 oktober over dit verhaal.

Hoe het verhaal dat in dit restaurant mensenvlees is voortgezet aan klanten de wereld in is gekomen, is niet met zekerheid te zeggen. Nieuwscheckers van de Universiteit Leiden identificeerde op 1 november een verhaal van 28 oktober in de Oriental Daily, een krant uit Hongkong, als mogelijke bron.

In dit verhaal staat een persoonlijke anekdote van iemand die vertelt dat hij of zij in een vegetarisch restaurant in het oosten van Bangkok aan het eten was en in de maaltijd een stuk vlees in het eten vond. De gast rapporteerde het restaurant daarop bij de autoriteiten.

Toen de politie bij het restaurant aankwam, zouden volgens Oriental Daily "bloedsporen op de keukenmuur" en een lichaam in de beerput bij het restaurant gevonden zijn. De gevonden man zou door de eigenaar van het restaurant vermoord zijn, nadat de man langs was gekomen voor een gesprek over een mogelijke baan. In het bericht van Oriental Daily staat dat de restauranteigenaar een gedeelte van het lichaam van zijn slachtoffer verwerkt heeft in het eten dat hij zijn klanten voorzette. In het bericht zijn dezelfde foto's te vinden die 23 oktober al werden gebruikt in de berichtgeving over de vermoorde man in een restaurant.

De factcheckers van de Universiteit Leiden vonden een artikel van de Thaise krant Khao Sod van 1 november, waarin de politie verklaart dat het verhaal dat de Oriental Daily bracht - en dat onder meer AsiaOne en NU.nl uiteindelijk hebben overgenomen - onwaar is. Het restaurant werd zelfs nog verbouwd op het moment van de moord en zou pas later open gaan. De gepubliceerde beelden van de vindplaats lijken dit te bevestigen.

Conclusie

In Thaise media werd op 23 oktober een bericht geplaatst over een lichaam dat was gevonden in de beerput van een restaurant in het oosten van Bangkok. De eigenaar van het restaurant werd niet door de politie gevonden. In deze verhalen stond niets over het koken en voorschotelen van mensenvlees. Dit verhaal lijkt afkomstig te zijn uit een Hongkongse krant, maar waar deze krant dit op heeft gebaseerd weten we niet. Op 1 november vertelde de lokale politie aan een Thaise krant dat het verhaal van Oriental Daily niet klopte en dat het restaurant nog niet eens open was.

Wat er precies is gebeurd in het restaurant in Thailand blijft onduidelijk, maar we beoordelen de stelling "de eigenaar van een Thais restaurant serveerde mensenvlees aan zijn klanten" als onwaar.