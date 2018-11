NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Als je dit bericht deelt, krijgt dit zieke meisje daar een paar euro's voor."

Oordeel: onwaar

Een bericht met de foto van een lachend meisje in een ziekenhuisbed is sinds september bijna twintigduizend keer gedeeld. Het meisje krijgt volgens het bericht een paar euro's voor iedere keer dat het bericht wordt gedeeld. Maar het is veel waarschijnlijker dat dit meisje een voorbeeld is van een vorm van nepnieuws, waarbij foto's van zieke kinderen worden gebruikt om zoveel mogelijk aandacht voor een pagina te genereren.

Waar komt het vandaan?

De foto van het zieke meisje is internationaal bekend geworden. Een Spaanstalig bericht over dit meisje werd zelfs 600.000 keer gedeeld. En ook Franse, Engelse en Nederlandse varianten van dit bericht werden veelvuldig gedeeld.

Volgens meerdere Facebook-berichten heeft het meisje geld nodig voor een niertransplantatie. En krijgt ze dus 1 dollar of een paar euro's voor iedere keer dat haar foto wordt gedeeld.

De eerste berichten met deze foto verschenen eind augustus 2017 op Facebook. De berichten waren toen nog Portugees. Het meisje had volgens deze berichten helemaal geen geld voor een niertransplantatie nodig. Ze was namelijk gediagnosticeerd met leukemie. Mensen in de Braziliaanse regio Curitiba werden om hulp gevraagd, omdat het meisje bloeddonaties nodig zou hebben.

Of dit laatste verhaal waar is, kunnen we niet met volledige zekerheid zeggen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat ditzelfde meisje vrijwel tegelijkertijd ook een nierziekte zou hebben waarvoor ze veel geld nodig heeft. Andere Franse, Amerikaanse en Nederlandse factcheckers hebben haar al eerder geïdentificeerd als het Braziliaanse meisje dat inderdaad in de zomer van 2017 leed aan leukemie.

Foto's van zieke kinderen vaker misbruikt op Facebook

Volgens de Nederlandse website Hoaxmelding.nl is dit kind niet het eerste slachtoffer van dergelijk misbruik van foto's. Ook een blind meisje zou geld krijgen als haar foto vaak werd gedeeld. Er werd volgens de BBC zelfs een foto van een jongen met pokken verspreid met een bericht waarin stond dat het kind kanker had. Volgens de Amerikaanse factcheckwebsite Snopes komt deze vorm van misleiding al meerdere jaren voor.

Maar waarom maken mensen op deze manier misbruik van een foto van een ziek kind? Dat weten we niet zeker en dit zal wellicht per Facebook-pagina verschillen. Maar, zoals we ook zien bij nepnieuws over Zwarte Piet, speelt geld waarschijnlijk een rol. Als een pagina een groot bereik heeft, zullen mensen ook vaker bijvoorbeeld links zien die deze pagina post. En als mensen klikken op deze links, kan daar geld mee worden verdiend.

Conclusie

Het delen van een foto zorgt er niet zomaar voor dat je iemand helpt. En nergens in één van de berichten met de foto van dit meisje staat waar het geld vandaan zou komen. Facebook doneert in ieder geval niet direct geld op basis van het aantal keer dat een foto is gedeeld of leuk wordt gevonden.

We beoordelen de stelling "als je dit bericht deelt, krijgt dit zieke meisje daar een paar euro's voor" als onwaar.