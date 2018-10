NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Herhaaldelijk naar kerstmuziek luisteren is slecht voor je gezondheid."

Honderden keren dezelfde kerstliedjes horen is volgens Metrotime.be niet goed voor je. De website schreef op 20 oktober dat je zowel mentale als fysieke klachten kunt krijgen van kerstmuziek. Vooral winkelmedewerkers die in de laatste maand van het jaar bijna non-stop kerstmuziek horen, zouden vermoeid raken door het luisteren naar deze muziek.

Waar komt het vandaan?

Klinisch psycholoog Linda Blair deed de bewering in een vorig jaar uitgezonden interview met het Amerikaanse SkyNews. In het interview vertelt Blair dat mensen die in winkels met veel kerstmuziek werken, moeten leren deze liedjes te negeren. Anders zouden ze zich nergens op kunnen concentreren. Het kost volgens Blair veel energie om niet continu afgeleid te raken door de kerstmuziek.

Maar hier geeft ze geen wetenschappelijk bewijs voor en dat lijkt ook niet te bestaan. Blair zei vorig jaar tegen de BBC dat er geen onderzoek is gedaan naar de mentale impact van kerstmuziek. Maar volgens haar valt op basis van ander onderzoek naar muziek wel te verwachten dat kerstmuziek een negatieve impact op je mentale gezondheid heeft.

Blair heeft, voor zover is na te gaan, nergens gezegd dat kerstmuziek ook fysieke klachten kan veroorzaken. Waar deze bewering vandaan komt, is niet duidelijk. In eerdere berichten over de mogelijk schadelijke effecten van kerstmuziek komt dit ook niet naar voren.

Klopt het?

Anja Volk, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, doet onder meer onderzoek naar de invloed van muziek op het brein. Zij vertelt aan NU.nl dat er, voor zover bekend, inderdaad geen onderzoek is gedaan naar de mentale effecten van het herhaaldelijk luisteren naar kerstmuziek.

Maar wat weten we eigenlijk van de effecten van het herhaaldelijk luisteren naar dezelfde muziek in het algemeen? Volk vertelt dat meerdere keren luisteren naar hetzelfde nummer typisch is voor muziek. "Een boek lees je misschien een paar keer, maar hoogstwaarschijnlijk geen honderd keer, terwijl dit bij muziek vrij normaal is."

"We weten dat je muziek leuker gaat vinden als je het vaker hoort. De waardering van een liedje heeft een U-vorm. Eerst ga je een liedje steeds leuker vinden, totdat je een nummer te vaak hebt gehoord. Dan kan het vervelend worden om naar te luisteren."

Welke liedjes je leuk gaat vinden en hoe vaak je een liedje moet horen voordat je het vervelend vindt, verschilt volgens Volk per persoon. "Het lijkt waarschijnlijk dat sommige winkelmedewerkers - die in de VS bijvoorbeeld al vanaf september kerstmuziek tijdens het werk horen - in december wel op het punt zijn dat ze kerstmuziek echt vervelend vinden."

Maar volgens Volk gaat het een stap te ver om te zeggen dat kerstmuziek dus slecht is voor je mentale gezondheid. "Voor mensen met een aantal specifieke psychische aandoeningen weten we dat het herhalen van bepaalde muziek een probleem kan zijn. Er is geen bewijs voor de algemene uitspraak dat het herhalend luisteren naar kerstmuziek om deze reden slecht is voor de mentale gezondheid."

Muziek roept emoties op

Er is volgens Volk nog een andere manier waarop kerstmuziek je mentale gesteldheid mogelijk kan beïnvloeden. "Muziek kan op verschillende manieren emoties oproepen. Een van die manieren is dat het je kan herinneren aan een emotie die je eerder voelde toen je de muziek hoorde. Als een bepaald nummer bijvoorbeeld op de begrafenis van een familielid is gespeeld, is het mogelijk dat als je dit liedje op een ander moment hoort, je weer de emoties voelt die je ook op de begrafenis voelde."

Dit is volgens Volk ook mogelijk bij kerstmuziek. "En bij sommige mensen zullen kerstliedjes ook negatieve herinneringen en emoties oproepen. Er is alleen nog onderzoek nodig om te weten of dit invloed heeft op de mentale gezondheid."

Conclusie

Draaien mensen in jouw omgeving nu al keihard All I Want for Christmas, dan is het goed mogelijk dat je dit kerstliedje tegen de tijd dat het december is echt heel vervelend vindt. Maar dat dit ook slecht is voor je mentale of zelfs fysieke gezondheid is niet bewezen.

We beoordelen de stelling "herhaaldelijk naar kerstmuziek luisteren is slecht voor je gezondheid" als onbewezen.