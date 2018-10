NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het is ongezond om uit een glas water te drinken dat de hele nacht naast je bed heeft gestaan."

Oordeel: onwaar

Zet jij 's nachts een glas water naast je bed, zodat je de volgende ochtend gelijk wat kunt drinken als je een droge mond hebt? Website nietbarkie.nl schreef op 4 oktober dat dit een onverstandig plan is. Water dat lange tijd aan de lucht is blootgesteld, zou van chemische samenstelling veranderen. Hierdoor zou het water een "slechte invloed op het lichaam hebben". Het water zou na een volledige nacht vol zitten met toxines en bacteriën. Maar is water dat je een paar uur hebt laten staan, echt zo gevaarlijk?

Waar komt het vandaan?

In het bericht van nietbarkie.nl staat niet waar dit verhaal vandaan komt. De site heeft het in ieder geval niet zelf verzonnen. Eerder waarschuwden ook Leeshetnu en Kookfans voor water op je nachtkastje. Het is ook niet bekend waar deze sites zich op baseerden.

Volgens de berichten krijgt het water na een aantal uren een vreemde smaak en is dit een teken dat het water niet meer goed is. In 2015 schreef onder meer Grazia op basis van een video van Discovery News dat water dat een nacht naast je bed heeft gestaan inderdaad kan veranderen van smaak, maar dat deze smaakverandering zeker niet gevaarlijk is.

Peer Timmers, microbioloog bij wateronderzoeksinstituut KWR bevestigt dit. Hij legt aan NU.nl uit dat water dat wordt blootgesteld aan de lucht inderdaad een beetje van smaak kan veranderen. Timmers vertelt dat koolstofdioxide in de lucht kan oplossen in het water in het glas. Hierdoor ontstaat koolzuur.

"Dit zorgt ervoor dat water dat lang aan de lucht is blootgesteld een fractie zuurder is dan water dat net uit de kraan komt. De veranderingen in het water zijn wel heel klein, alleen iemand met hele gevoelige smaakpapillen zal dit misschien opvallen." Gevaarlijk of giftig is deze verandering niet. Koolzuur zit in veel grotere hoeveelheden in bijvoorbeeld alle dranken met prik.

Bacteriën in je water

Maar hoe zit het met alle bacteriën die in je water zouden zitten? Timmers vertelt dat het waarschijnlijk is dat er in de nacht bacteriegroei in je glas water zal plaatsvinden, maar dat dit niet gevaarlijk is. De bacteriën in kraanwater zijn volgens Timmers geen ziekteverwekkende bacteriën.

Als er speeksel in het waterglas is gekomen, dan geldt dat ook die bacteriën zich kunnen vermeerderen. Uit een eerdere NUcheckt over het hergebruiken van waterflesjes bleek dat de kans erg klein is dat je van de bacteriën uit je eigen speeksel ziek wordt.

Volgens het bericht op nietbarkie.nl zouden ook bacteriën in de lucht je water ongezond kunnen maken. Als er inderdaad schadelijke stoffen in de lucht van je slaapkamer zitten, is het volgens Timmers het waarschijnlijker dat je hier last van krijgt doordat je deze stoffen inademt, dan dat ze gevaarlijk zijn doordat ze in je waterglas terechtkomen.

Conclusie

Er vindt, als je water lang in een glas laat staan, inderdaad een chemische reactie plaats. CO2 uit de lucht lost op in water, waardoor koolzuur ontstaat. Dat maakt het water iets zuurder. Dit kun je misschien proeven, maar het is verder ongevaarlijk. Als je het water lang laat staan, groeit het aantal bacteriën wel. Maar de bacteriën in Nederlands kraanwater zijn niet ziekteverwekkend.

We beoordelen de stelling "het is ongezond om uit een glas water te drinken dat de hele nacht naast je bed heeft gestaan" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.