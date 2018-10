NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "In bad verbrand je net zoveel calorieën als met sporten."

Oordeel: grotendeels onwaar

"In bad verbrand je net zoveel calorieën als met sporten", kopte Esquire op 13 oktober. Dit nieuwsartikel zou gebaseerd zijn op Brits onderzoek. Ook Men's Health schreef dat badderen goed voor de lijn is. Volgens het blad staat een uur in bad gelijk aan dertig minuten sporten. Maar kun je echt je bezoek aan de sportschool verruilen voor een warm bad?

Waar komt het vandaan?

Als je geen zin hebt in hardlopen, dan is een bad nemen een prima alternatief, schrijft Esquire in de intro. Maar al heel snel daarna legt het blad uit dat in bad gaan waarschijnlijk niet net zo goed voor je lijn is als hardlopen. Het tijdschrift legt uit dat je met een uur in bad liggen, net zoveel calorieën verbrandt als met een half uur stevig wandelen. Dat is toch al een stuk minder spectaculair.

De bron van deze bewering is een Brits onderzoek van Loughborough University uit maart 2017. Er deden veertien mannen mee aan dit onderzoek. De helft ging een uur in bad en de andere helft zat een uur op de hometrainer te fietsen.

Klopt het?

Uit het onderzoek bleek dat de mannen op de hometrainer gemiddeld zo'n 550 meer calorieën verbrandden dan ze in volledige rust deden. De mannen in bad verbrandden een stuk minder calorieën, maar nog wel meer dan ze in absolute rust deden. Het ging om zo'n 60 calorieën extra.

Dit is 80 procent meer calorieën dan bij rust. In totaal verbruikten de mannen in bad ongeveer 140 calorieën. Dit is hetzelfde aantal calorieën dat mensen verbranden tijdens een wandeling van dertig minuten. Dit gedeelte van het bericht van Esquire lijkt op het onderzoek te zijn gebaseerd. Maar klopt het dat je iets meer energie verbruikt in bad dan op de bank?

Waarom verbrand je calorieën in bad?

Onderzoeker Thijs Eijsvogels van het Radboudumc legt uit dat een warm bad ervoor zorgt dat je lichaamstemperatuur stijgt. "De verhoogde lichaamstemperatuur zorgt ervoor dat je stofwisseling iets sneller is dan in rust. Hierdoor zal je bij het nemen van een warm bad iets meer calorieën verbranden dan als je op de bank ligt, maar zeker niet meer dan als je sport."

Hannah Pallubinsky, onderzoeker aan Maastricht University vertelt aan NU.nl dat ze in eigen onderzoek ook heeft opgemerkt dat warmte invloed kan hebben op het energieverbruik. "Bij sommige mensen lijkt een verhoogde omgevingstemperatuur, bijvoorbeeld 35 graden, ervoor te zorgen dat er iets meer calorieën verbrandt worden."

"Het extra energieverbruik, als je in een warm bad of verhoogde omgevingstemperaturen bent, is echter klein en zeker niet te vergelijken met sporten", aldus Pallubinsky.

Volgens haar zijn er meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je meer energie verbruikt in een warm bad. Ten eerste daalt in warm water de bloeddruk en om dit te compenseren, slaat je hart sneller. Ook adem je in de warmte vaker. Beide fysieke reacties kosten waarschijnlijk een klein beetje energie.

Pallubinsky vertelt dat mogelijk ook meespeelt dat biochemische reacties net wat sneller verlopen bij een hogere temperatuur. "Ook in het lichaam zouden reacties bij blootstelling aan warmte sneller kunnen gaan dan bij een normale temperatuur. Dit zou voor een versnelling van de stofwisseling kunnen zorgen."

"Samen met de snellere hartslag en verhoogde ademfrequentie, kan dit ertoe leiden dat je iets meer calorieën verbrandt in bad dan op de bank."

Conclusie

Je kunt helaas je bezoek aan de sportschool niet verruilen voor het nemen van een bad. Met hardlopen of op de hometrainer fietsen, verbrand je veel meer calorieën dan met in bad liggen. Het is waarschijnlijk wel waar dat je met een half uur rustig wandelen ongeveer net zoveel calorieën verbrandt als met een uur in bad liggen. Een bad nemen, is ook net wat gunstiger voor je dieet dan op de bank liggen. Dit komt doordat het warme water je lichaamstemperatuur verhoogt, wat ertoe leidt dat je stofwisseling net iets sneller wordt.

We beoordelen de stelling "in bad verbrand je net zoveel calorieën als met sporten" als grotendeels onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.