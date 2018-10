NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Huisdieren zijn extra bang en gestrest als de eigenaar weggaat als ze worden geëuthanaseerd."

Oordeel: grotendeels waar

Zeker zeven websites, waaronder KoffieNL en OMGquotes, schreven afgelopen week het trieste verhaal van een dierenarts die baasjes oproept hun huisdieren niet meer alleen te laten als zij ze laten inslapen. Volgens de berichten zoeken huisdieren in hun laatste momenten naar hun baasje en zijn ze extra bang als de eigenaar er op dat moment niet is.

Waar komt het vandaan?

De bron van het verhaal is een Facebook-bericht dat een Zuid-Afrikaanse dierenkliniek in augustus plaatste. In het bericht, dat volgens de kliniek van een anonieme dierenarts afkomstig was, wordt een emotionele oproep aan baasjes gedaan om hun huisdieren niet meer alleen te laten als ze ze laten inslapen. De vertaling van deze Facebook-post is sinds begin oktober op meerdere Nederlandse websites te vinden.

De anonieme arts zou onder meer het volgende hebben geschreven: "Laat huisdieren niet sterven in een kamer vol vreemdelingen op een plek die ze niet kennen. Jullie moeten weten dat zij je zoeken als je ze acherlaat. Ze kijken naar elk gezicht in de kamer op zoek hun geliefde persoon. Ze begrijpen niet waarom je ze achterliet als ze ziek, bang, oud of stervende zijn en ze je troost nodig hebben."

Het Zuid-Afrikaanse bericht volgde op een tweet die in juli veel is gedeeld. In de tweet meldde een Amerikaanse vrouw dat een dierenarts haar had verteld dat de meerderheid van de huisdiereigenaren er niet bij wil zijn als hun honden een spuitje krijgen. De dieren zouden hierdoor in hun laatste momenten in paniek op zoek zijn naar hun baasje. Deze tweet kreeg meer dan 140.000 likes en werd 40.000 keer gedeeld, maar is inmiddels verwijderd.

Ook het bericht van de Zuid-Afrikaanse anonieme dierenarts kreeg veel aandacht. Het werd 113.000 keer gedeeld. In Nederland werden de berichten met de vertaling samen in ieder geval 20.000 keer gedeeld. Maar wat is er waar van dit verhaal en laten huisdiereigenaren eigenlijk regelmatig hun dier alleen als zij ze bij de dierenarts laten inslapen?

Klopt het?

Gedragsbioloog Claudia Vinke van de Universiteit Utrecht en Ies Akkerdaas, veterinair anesthesist bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht, leggen aan NU.nl uit hoe de euthanasie van een hond of kat in Nederland verloopt.

"In het algemeen krijgen deze huisdieren eerst een injectie die ervoor zorgt dat ze bijna of geheel bewusteloos zijn. Hierdoor zijn de dieren zich niet of nog amper bewust van hun omgeving. Daarna krijgen ze een injectie met een overdosis slaapmiddel, waardoor het hart en de ademhaling stopt en het dier doodgaat."

Akkerdaas vertelt dat uit haar eigen ervaringen blijkt dat huisdiereigenaren tijdens een euthanasie eigenlijk bijna altijd bij hun dier blijven, in ieder geval tot het dier slaapt. "Het kan stress voor een dier opleveren als ze, voordat ze in een roes zijn, worden achtergelaten. Niet omdat het dier geëuthanaseerd wordt, daar heeft het geen weet van. Maar omdat ze in een vreemde omgeving zijn. Als de eigenaar weggaat, dan zal het dier mee willen, weg uit de onbekende ruimte."

Vinke bevestigt dit. Een dier achterlaten in een vreemde omgeving met vreemde mensen kan dus tot stress leiden. "Dit is dus in de praktijk heel makkelijk te voorkomen door eigenaren bij de euthanasie te laten blijven. Of, als de eigenaren bij het laatste deel niet aanwezig willen zijn, de eigenaren te laten vertrekken als het huisdier al in diepe slaap is."

Tot slot vertelt Vinke dat dierenartsen soms ook aanbieden langs te komen om een dier te euthanaseren in hun vertrouwde omgeving. "Dat lijkt me een goede aanvulling op de zorg die dierenartsen aan het dier en de diereigenaar kunnen bieden."

Conclusie

We weten niet wat er precies in het hoofd van een huisdier omgaat, maar een vreemde omgeving en vreemde mensen kunnen een kat of hond stress bezorgen. Dit kan dus ook gebeuren als een huisdier alleen wordt gelaten bij het euthanaseren. Dit komt alleen niet door de euthanasie, daar is een dier zich niet bewust van.

Het is als eigenaar mogelijk om niet tot het eind bij de euthanasie te blijven zonder dat dit leidt tot extra stress bij het dier. In Nederland worden huisdieren over het algemeen eerst buiten bewustzijn gebracht, voordat ze een dodelijke injectie krijgen. Uit de ervaringen van veterinair anesthesist Akkerdaas blijkt dat huisdiereigenaren bijna altijd bij het dier blijven totdat ze bewusteloos zijn.

We beoordelen de stelling "huisdieren zijn extra bang en gestrest als de eigenaar weggaat als ze worden geëuthanaseerd" als grotendeels waar.