NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'Bier maakt je botten sterker.'

Oordeel: onwaarschijnlijk

Zita.be meldde eind september dat bier goed voor je botten is. Volgens de website blijkt uit onderzoek dat bier drinken de groei van botten bevordert en botontkalking tegengaat. Vooral bieren met veel hop, zoals een IPA (Indian Pale Ale), zouden goed zijn voor de botten.

Waar komt het vandaan?

Het is niet de eerste keer dat wordt beweerd dat bier goed is voor de botten. Ook in 2010 werd veelvuldig bericht, door bijvoorbeeld The Guardian en Quest, over de heilzame werking van bier voor je gestel. De aanleiding hiervoor was een Amerikaans onderzoek, dat in februari 2010 werd gepubliceerd.

In dit onderzoek werd gemeten hoeveel van het stofje silicium er in honderd verschillende biertjes zit. Silicium bleek vooral in bieren met veel hop te zitten. Volgens de onderzoekers blijkt uit eerder onderzoek dat silicium een positieve impact kan hebben op de botten.

De onderzoekers hebben zelf niet direct onderzocht wat het effect is van bier op de botten. Gemiddeld krijgen Amerikanen dagelijks zo'n 20 tot 50 milligram silicium binnen. Als je dit alleen via bier binnen zou willen krijgen, moet je dagelijks ongeveer twee liter bier drinken.

Klopt het?

Dagelijks twee liter bier drinken is niet zo'n goed idee voor je hersenen en lever, maar zou het wel goed zijn voor je botten?

Natasha Appelman-Dijkstra, hoofd van het Centrum voor Botkwaliteit aan het Leids Universitair Medisch Centrum, legt uit dat silicium in bier inderdaad mogelijk goed is voor de botten. "Mensen die veel voeding met silicium eten hebben een iets hogere botdichtheid dan mensen die weinig silicium binnenkrijgen. Het effect van silicium is echter klein." Botdichtheid is een graadmeter voor de sterkte van botten.

Joop van den Bergh, hoogleraar Botkwaliteit en Metabole Aandoeningen aan het Maastricht UMC, vertelt dat er inderdaad wel aanwijzingen zijn dat silicium goed is voor de botten, maar dat we dit nog niet zeker weten. "Er is nog onvoldoende bewijs dat het eten van voeding met veel silicium voor sterkere botten zorgt."

Is alcohol slecht?

Maar in bier zit niet alleen silicium, alcohol is natuurlijk ook een belangrijk bestanddeel van bier. Van den Bergh legt uit dat het wel is bewezen dat alcohol slecht is voor de botten. "Het vergroot de kans op botbreuken. Dit komt doordat alcohol voor een lagere botdichtheid zorgt en het drinken van alcohol de kans op vallen vergroot."

Van den Bergh vermoed dat de negatieve effecten van de alcohol in bier groter zijn dan de eventueel positieve effecten van het silicium. Ook Appelman-Dijkstra bevestigt dat alcohol slecht is voor de botten.

Wat kan je doen voor sterkere botten?

Het is dus geen goed idee om flink veel bier te gaan drinken als je jouw botten sterker wilt maken. Wat kun je dan wel doen? Volgens Appelman-Dijkstra is het belangrijk dat je voldoende vitamine D en vitamine K binnenkrijgt. "Vitamine D zit bijvoorbeeld in vette vis en maak je aan als je in de buitenlucht bent. Vitamine K zit bijvoorbeeld in spruitjes en broccoli. Daarnaast is het belangrijkste advies om gevarieerd te eten en voldoende te bewegen."

Van den Bergh vertelt daarnaast dat het bewezen is dat het hebben van ondergewicht slecht is voor de botten, net als onvoldoende bewegen. "Het eten van voeding met voldoende vitamine D en calcium is belangrijk voor gezonde botten."

Conclusie

Het onderzoek waar Zita.be naar verwees onderzocht alleen hoeveel van het stofje silicium in honderd verschillende biertjes zat. Er bleken significante hoeveelheden silicium in bier te zitten.

De wetenschappers onderzochten niet wat het effect van bier drinken op de botten is. Er zijn aanwijzingen dat silicium goed is voor de botten, maar het is bewezen dat alcohol slecht is voor de botten. Vermoedelijk is het effect van alcohol op de botten groter dan dat van silicium. Om deze reden krijg je dus waarschijnlijk geen sterkere botten van bier drinken.

We beoordelen de bewering 'bier maakt je botten sterker' als onwaarschijnlijk.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.