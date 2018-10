NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'De griepprik kan de kans op alzheimer vergroten.'

Oordeel: zeer onwaarschijnlijk

De herfst is begonnen en dat betekent dat een groot aantal Nederlanders weer wordt ingeënt tegen de griep. Op verschillende websites, zoals VADH, koffienl.nl en Dailynieuws.nl, wordt gewaarschuwd voor de griepprik. De griepprik zou volgens de websites allemaal nare bijwerkingen hebben en het zou zelfs de kans op alzheimer vergroten.

Waar komt het vandaan?

In de berichten over de gevaren van de griepprik wordt geschreven dat dokter Hugh Fudenberg onderzoek heeft gedaan naar het verband tussen de ziekte van Alzheimer en het griepvaccin. Uit zijn onderzoek zou blijken dat mensen die regelmatig de griepprik krijgen een tien keer grotere kans op de ziekte van Alzheimer hebben.

Er is alleen nooit een onderzoek door Fudenberg gepubliceerd over dit onderwerp. Er wordt in meerdere berichten wel verwezen naar een speech die de Amerikaanse arts zou hebben gehouden op een internationale vaccinatieconferentie in 1997. Hier zou hij hebben uitgelegd dat uit eigen onderzoek bleek dat ouderen die tussen 1970 en 1980 meer dan vijf griepprikken hadden gehad een tien keer hogere kans hadden om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen dan mensen die er één, twee of nul hadden gehad.

Toen Fudenberg op deze conferentie werd gevraagd wat de oorzaak van het verband tussen alzheimer en de griepprik was, zou hij hebben verteld dat het kwik en aluminium in griepvaccins de boosdoeners zijn. Het is niet te controleren of Fudenberg dit daadwerkelijk heeft gezegd op deze conferentie in 1997. De uitspraak kreeg bekendheid doordat komiek Bill Maher hem aanhaalde in een uitzending van de Amerikaanse talkshow Larry King Live. Ook Maher zei dat het kwik in vaccins voor de ziekte van Alzheimer zou zorgen.

Fudenberg was een zeer omstreden arts. Hij werd in 1995 uit het medisch ambt gezet vanwege het bezit en gebruik van verboden middelen. Ook was hij in de jaren tachtig en negentig samen met Andrew Wakefield een van de onderzoekers die beweerden dat vaccinaties autisme kunnen veroorzaken. Het paper van Wakefield dat deze claim ondersteunde is inmiddels bewezen frauduleus.

Klopt het?

Ten eerste zit er in het Nederlandse griepvaccin helemaal geen kwik of aluminium, zo vermeldt het RIVM op zijn website. Ook uit de bijsluiters van de in Nederland gebruikte griepvaccins blijkt dat kwik en aluminiumverbindingen afwezig zijn. Kwik heeft daarnaast ook helemaal nooit in een van de vaccins gezeten die zijn opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma. De redenering die wordt toegeschreven aan Fudenberg kan dus in ieder geval niet kloppen.

Daarnaast is het onderzoek waar Fudenberg over gesproken zou hebben dus niet gepubliceerd. Er bestaat wel een Canadees onderzoek onder ruim vierduizend ouderen dat keek naar het verband tussen vaccinaties en de ziekte van Alzheimer. Ongeveer de helft van de deelnemers had minstens één keer een griepprik ontvangen. Uit het onderzoek bleek dat de mensen die een griepprik hadden gehad dezelfde kans op alzheimer hadden als de mensen die geen griepprik kregen.

Dinant Bekkenkamp, teamleider wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland, vindt ook dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het griepvaccin effect heeft op de ziekte van Alzheimer. Er zijn namelijk geen onderzoeken of zelfs maar gangbare theorieën die het aannemelijk maken dat het griepvaccin invloed heeft.

Ook Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam, zegt dat er geen enkel verband tussen de ziekte van Alzheimer en het griepvaccin bekend is.

Conclusie

Er bestaat geen gepubliceerd onderzoek dat laat zien dat het griepvaccin invloed heeft op de kans dat je de ziekte van Alzheimer krijgt. Aluminium en kwik zorgen er al helemaal niet voor dat het griepvaccin schadelijk is, want beide stoffen zitten niet in de griepprikken die in Nederland worden gebruikt. Ook bestaan er geen ondersteunende wetenschappelijk theorieën die het aannemelijk maken dat de griepprik enig effect kan hebben op de kans dat iemand alzheimer krijgt.

We beoordelen de stelling 'de griepprik kan de kans op alzheimer vergroten' daarom als zeer onwaarschijnlijk.