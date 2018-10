NUcheckt: Het is niet bekend hoeveel mensen scheiden door Fortnite

Oordeel: onbewezen

Technologiewebsite Numrush schreef op 17 september dat het populaire schietspel Fortnite voor 5 procent van de scheidingen in het Verenigd Koninkrijk zorgt. Ook De Telegraaf en Metro meldden dat het computerspel honderden huwelijken kapot zou maken. Maar is Fortnite echt zo'n echtbreker?

Waar komt het vandaan?

De bron van de berichten is een onderzoek van Divorce Online. Dit is een Britse website die mensen helpt bij het aanvragen van een scheiding. De website onderzocht de scheidingsaanvragen die bij hen vanaf begin 2018 zijn binnengekomen.

Maar hoe weet Divorce Online waardoor mensen scheiden? In het Verenigd Koninkrijk moet je bij een scheiding kunnen aantonen dat er geen toekomst meer in je huwelijk zit. Zo zijn er in Engeland en Wales vijf wettelijke gronden voor een scheiding, hieronder vallen vreemdgaan of voor een langere tijd gescheiden wonen.

Een andere wettelijke grond is 'onredelijk gedrag'. Dit is bijvoorbeeld fysiek geweld, het gebruik van drugs en verbale mishandeling. Ook gameverslavingen zouden onder onredelijk gedrag kunnen vallen en worden volgens Divorce Online soms opgevoerd als grond voor een scheiding.

Klopt het?

Volgens de website kwamen er sinds begin dit jaar tweehonderd scheidingsaanvragen binnen, waarbij een verslaving aan Fortnite óf een andere online game wordt genoemd als een van de redenen voor de scheiding. Divorce Online onderzocht dus niet specifiek in hoeveel aanvragen Fortnite een rol speelde. Het is mogelijk dat dit schietspel maar in een klein gedeelte van deze tweehonderd aanvragen werd genoemd.

In totaal kwamen er in 2018 tot begin septembter 4.665 aanvragen binnen bij de online scheidingshulp. In ongeveer 5 procent van deze aanvragen werd een online gameverslaving dus als een van de redenen voor de scheiding genoemd. Het is niet bekend of dit de enige reden was om te scheiden, waarschijnlijk waren er in veel aanvragen meer dan één oorzaak voor de scheiding. Je kan dus niet zeggen dat tweehonderd scheidingen door alleen een gameverslaving werden veroorzaakt.

Maar in 5 procent van de scheidingszaken van Divorce Online speelt een online gameverslaving dus wél een rol. Geldt dit ook voor heel Groot-Britannië? Ten eerste ging het onderzoek van Divorce Online over aanvragen uit het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is niet hetzelfde als Groot-Britannië. In Groot-Britannië liggen Schotland, Wales en Engeland. Bij het Verenigd Koninkrijk horen deze drie landen én Noord-Ierland.

Daarnaast behandelt Divorce Online slechts een fractie van alle scheidingszaken in het Verenigd Koninkrijk. In 2017 vonden alleen al in Engeland en Wales ruim 100.000 scheidingen plaats. We weten niet of de scheidingen via Divorce Online representatief zijn voor de rest van het land.

In Engeland en Wales was in 62 procent van de scheidingen onredelijk gedrag de reden voor scheiding. Wat het onredelijke gedrag inhield, is niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de schadelijkheid van Fortnite voor relaties bestaat (nog) niet.

Conclusie

Er is geen enkel bewijs dat Fortnite zorgt voor 5 procent van de scheidingen in het Verenigd Koninkrijk. Er is namelijk helemaal niet onderzocht hoeveel scheidingen Fortnite veroorzaakt, maar in hoeveel scheidingen online gameverslaving een rol speelt. Daarnaast is slechts een fractie van de scheidingsaanvragen in het Verenigd Koninkrijk onderzocht. Het is onduidelijk of deze aanvragen representatief waren.

We beoordelen de stelling "schietspel Fortnite zorgt voor 5 procent van de scheidingen in het Verenigd Koninkrijk" als onbewezen.