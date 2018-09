NUcheckt: Kleine kans dat je onder de douche door bliksem getroffen wordt

Oordeel: gedeeltelijk waar

Volgens Elkedagverhalen en VADH is het geen goed idee om even te gaan douchen als het buiten flink onweert. Als de bliksem inslaat, zou het namelijk gevaarlijk zijn om op dat moment onder de douche te staan of je handen te wassen. Maar moet je hier echt op letten?

Waar komt het vandaan?

VADH schrijft dat de National Weather Service (NWS), het Amerikaanse KNMI, voor het gevaar van douchen tijdens onweer gewaarschuwd heeft. Dit deed de NWS in een artikel op de Amerikaanse weersite Accuweather. In dit stuk vertelt een expert van de NWS inderdaad dat je beter niet kunt douchen of de afwas kunt doen als het buiten onweert.

De verklaring van de NWS hiervoor is dat de stroom zich via jouw huis naar de aarde zal bewegen als bliksem in je huis inslaat. Metaal geleidt stroom, dus het is mogelijk dat de stroom via de waterleidingen naar de grond zal gaan. Niet alleen metaal geleidt stroom, ook water kan stroom geleiden. En als jij dus net onder de douche staat als de bliksem inslaat, is dit volgens de NWS gevaarlijk.

Klopt het?

Een woordvoerder van het KNMI bevestigt dat douchen tijdens onweer inderdaad een risico met zich mee kan brengen. Als bliksem in een huis inslaat, dan zoekt de bliksem een weg naar beneden.

Het KNMI legt uit dat het mogelijk is dat de bliksem via je elektriciteitskabels naar de aarde beweegt. Dit is de reden dat er wordt geadviseerd om stekkers van kostbare apparatuur bij onweer uit het stopcontact te halen. Een blikseminslag kan schade aan elektrische apparatuur veroorzaken.

Maar de stroom kan zich bij een blikseminslag ook via de leidingen verplaatsen. Als dit gebeurt, is het gevaarlijk als je precies op dat moment onder de douche staat of de afwas aan het doen bent. Ook kan je op dat moment beter niet tegen de verwarming aan zitten. De radiator is immers ook een soort leiding.

Het KNMI vertelt dat de kans dat je gewond raakt als je doucht tijdens onweer wel heel klein is. Het KNMI kent geen Nederlandse gevallen waarin dit gebeurd is. De Australische publieke omroep ABC meldde begin dit jaar dat een jongen in Brisbane door te douchen tijdens onweer gewond zou zijn geraakt.

Hoe groot of klein de kans is dat de bliksem in een huis inslaat, wordt in Nederland niet bijgehouden. Een huis of gebouw is wel een van de veiligste plekken als het onweert.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de afgelopen tien jaar zes mensen overleden door bliksem. Het is niet bekend waar deze mensen waren op het moment van overlijden.

Conclusie

Het klopt dat er een risico is als je bij een blikseminslag in jouw huis aan het douchen bent, maar de kans dat dit gebeurt is wel heel erg klein. En de kans dat je erdoor overlijdt is al helemaal miniem. Er zijn geen gevallen in Nederland bekend. Wil je tijdens onweer echt helemaal geen risico lopen, dan kan je jouw douche even uitstellen en dan moet je tijdelijk ook je handen niet wassen of tegen de verwarming aan zitten.

We beoordelen de stelling 'het is gevaarlijk om te douchen tijdens onweer' als gedeeltelijk waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.