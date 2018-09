NUcheckt: Eten van avocadopitten heeft geen bewezen nut

Oordeel: onbewezen

In 2016 kwamen er volgens het CBS 39 miljoen kilo's avocado's het land binnen voor de Nederlandse markt. De avocado is dus populair. Normaal gesproken eet je van de avocado alleen het vruchtvlees en de rest gooi je weg. Maar op verschillende blogs wordt geschreven dat dit enorm zonde is en dat juist de pit het meest gezonde onderdeel van de avocado is.

Maar, zo vraagt NUcheckt-lezer Ferdinand van Haastert zich af, is de pit van de avocado echt goed voor je?

Waar komt het vandaan?

Wie heeft bedacht dat het een goed idee is om de pit van een avocado te eten, is niet duidelijk. In 2012 verschenen er al berichten over de mogelijke gezondheidsvoordelen van het eten van avocadopitten. Zo zouden avocadopitten helpen kanker te voorkomen en zouden ze je immuunsysteem versterken. Daarnaast zouden op sommige plekken in Nigeria avocadopitten worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk.

De recentere berichten over de heilzame werking van de avocadopit, zoals een stuk uit april van Elle Eten, zijn gebaseerd op een persbericht over een Amerikaans onderzoek. Dit onderzoek werd eind vorig jaar op een conferentie van de American Chemical Society (ACS) gepresenteerd. De onderzoekers analyseerden de stoffen die in het schilletje van een avocadopit zitten.

Zij vonden dat hierin stoffen voorkomen die volgens hen nut kunnen hebben bij het ontwikkelen van medicijnen en het ontwikkelen van verschillende soorten cosmetica. De onderzoekers hebben niet gekeken of mensen die regelmatig avocadopitten eten daadwerkelijk gezonder waren en bijvoorbeeld een kleinere kans op kanker hadden.

Klopt het?

Volgens Martijn Katan, emeritus hoogleraar Voedingsleer aan de VU, ontbreekt in het persbericht van ACS "iedere serieuze onderbouwing" van de geneeskrachtige werking van de gevonden stoffen. Zo schrijven de Amerikaanse onderzoekers dat ze de stof laurinezuur in de schilletjes hebben gevonden en dat inname van deze stof de kans op hart- en vaatziekten zou kunnen verlagen. Terwijl volgens Katan te veel laurinezuur juist het risico op hartinfarcten kan verhogen.

Volgens Katan is er ook geen ander bewijs dat het eten van avocadopitten ergens goed voor is. Of het kwaad kan om avocadopitten te eten, weten we ook niet. Er is wel onderzoek gedaan naar de giftigheid van avocadopitten voor ratten. Op basis van dit onderzoek lijken avocadopitten voor ratten niet heel giftig te zijn, maar is het niet aan te raden ze hoeveelheden avocadopitten te voeren. Bij muizen werd gevonden dat een extract van avocadopitten ook niet heel giftig is.

Tot slot heeft ook de marketingorganisatie voor Californische avocado's gezegd dat je de pit beter niet kan eten en dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de voordelen en de risico's van het eten van avocadopitten.

Conclusie

Als je een avocado hebt gegeten, dan hoef je je niet schuldig te voelen dat je de pit weggooit. Er is nog nooit in onderzoek aangetoond dat de pitten gezond zijn. Bovendien is het ook niet bekend of het ongevaarlijk is om avocadopitten te eten.

We beoordelen de stelling 'het is gezond om de pit van de avocado te eten' als onbewezen.