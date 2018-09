NUcheckt: Onwaarschijnlijk dat feministe zoon liet aborteren vanwege sekse

Oordeel: onwaarschijnlijk

Verschillende websites, zoals VADH, Viral Online.nl en Verhaal NL, meldden begin deze maand hetzelfde verhaal: een feministe met de naam Lana zou een abortus hebben ondergaan, omdat ze in verwachting was van een jongen. Ze zou hiervoor hebben gekozen, omdat ze "voornamelijk negatieve ervaringen met mannen heeft" en "niet nog een monster op deze wereld wilde zetten".

Waar komt het vandaan?

Het verhaal van Lana is niet nieuw. Het doemt regelmatig opnieuw op op verschillende blogs en is afkomstig uit 2015. Toen berichtten ook grotere media zoals The Huffington Post en Metro over de feministe die abortus zou hebben gepleegd, omdat ze geen jongen wilde. De bron van deze berichten is een artikel op de Engelstalige site Injustice Stories. Op de website staat dat de site is opgericht om verhalen over onrecht te delen.

In het stuk op Injustice Stories schrijft een vrouw genaamd Lana dat ze zwanger was en dat ze, hoewel ze wel een "redelijk idee" had wie de vader was, besloten had dat ze het kind alleen zou gaan opvoeden. Ze zou na vijf maanden zwangerschap hebben besloten tot een abortus over te gaan, omdat ze er toen achter kwam dat ze in verwachting was van een jongen. Meer informatie over Lana, of de beheerder van de site, is niet te vinden.

In 2015 probeerden onder andere de Amerkaanse factcheck-site Snopes en de BBC na te gaan wie deze Lana was, maar geen van beiden kon het verhaal verifiëren. De BBC heeft wel contact gekregen met een 'Lana', maar zodra de Britse omroep een aantal vragen stelde, reageerde ze niet meer. Ook NU.nl heeft enkele dagen geleden via Facebook geprobeerd contact te krijgen met de beheerder van de website, maar heeft geen reactie ontvangen.

Op de website Injustice Stories zijn sinds maart 2015 ook geen nieuwe verhalen meer gepubliceerd. De berichten op de site zijn controversieel en lijken vooral gemaakt om boze reacties uit te lokken. Het meest recente verhaal op de website is: "Ik zal mijn kind laten adopteren, omdat hij zwart is."

Klopt het?

Het is niet te achterhalen of Lana bestaat en er is niemand bereikbaar voor vragen. Daarnaast komt het verhaal van Lana op sommige aspecten ongeloofwaardig over. Zo schrijft de vrouw dat ze al na een paar dagen terechtkon voor een abortus. En dat deze abortus, na vijf maanden zwangerschap, probleemloos verliep.

We weten niet waar deze abortus plaatsvond, maar in heel veel landen is het niet mogelijk om een zwangerschap, om een niet-medische reden, na vijf maanden te beëindigen. Waarschijnlijk is Lana Amerikaans, aangezien ze ergens in het verhaal schrijft dat ze met het vliegtuig naar San Francisco is geweest en de andere verhalen op Injustice Stories zich ook in de Verenigde Staten afspelen.

Nu is een late abortus niet illegaal in alle staten van de VS, maar op de meeste plaatsen ook niet zo gemakkelijk als het beschreven is in het verhaal. In 43 Amerikaanse staten is volgens de The Washington Post een abortus niet op ieder moment van de zwangerschap toegestaan.

De regels verschillen, maar in bijna twintig staten mocht in 2018 een kind niet meer na twintig weken worden geaborteerd, tenzij het leven van de moeder in gevaar is. Aangezien Lana vijf maanden zwanger was, zal ze dicht bij of over de twintig-weken grens hebben gezeten en was de abortus dus in veel staten illegaal. Het is echter mogelijk dat Lana in een staat woonde waar abortus wel altijd is toegestaan. Dit is helaas niet na te gaan.

Conclusie

Het is geen enkel medium gelukt met Lana te praten over het verhaal dat op Injustice Stories is gepubliceerd. Daarnaast is er geen aanvullende informatie dat het verhaal van Lana bewijst. Het is ook niet bekend waar en wanneer de abortus heeft plaatsgevonden.

Het is theoretisch mogelijk dat een vrouw abortus heeft ondergaan, omdat ze geen zoon wilde, maar hier is dus geen enkel bewijs voor. Daarnaast zal het op veel plaatsen in de VS niet gemakkelijk zijn om zo ver in de zwangerschap om een niet-medische reden een abortus te plegen.

We beoordelen de bewering 'feminist pleegde abortus, omdat ze in verwachting was van een jongetje' daarom als onwaarschijnlijk.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.