NUcheckt: Onbewezen dat groenten en fruit sneller verkoudheid verhelpen

Oordeel: onbewezen

Als je jezelf verkouden begint te voelen lijkt het een slim idee om de fruitmand eens goed te vullen en zoveel mogelijk groenten en fruit te eten. Ook op verschillende websites wordt aangeraden om veel groenten en fruit te eten als je ziek bent. Maar gaat je verkoudheid er ook sneller van over? Ben je minder dagen ziek als je veel groenten en fruit eet?

Waarom zou het helpen?

Groenten en fruit zijn goed voor je. Maar of je verkoudheid ook eerder voorbijgaat door veel groenten en fruit te eten is een lastige vraag. Begin dit jaar publiceerde het AD een stuk waarin werd geschreven dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam was begonnen met een onderzoek naar de vraag of groenten en fruit een verkoudheid sneller kunnen genezen.

Onderzoeker René Lutter van de afdeling Longziekten van het AMC vertelt aan NU.nl dat het onderzoek zich niet richt op groenten en fruit in het algemeen, maar alleen op een mogelijk werkzame stof die in wortels zit.

Onderzoek AMC met wortels en placebo

Lutter vertelt dat in het onderzoek een deel van de deelnemers acht weken lang dagelijks een voedingssupplement krijgt met de stof uit wortels. De andere deelnemers krijgen een pil zonder werkzame bestanddelen, een placebo. Vervolgens worden de deelnemers geïnfecteerd met het verkoudheidsvirus en wordt onderzocht of degenen die het voedingssupplement slikten inderdaad minder lang verkouden zijn dan mensen die de placebo slikten.

De hoeveelheid mogelijk werkzame stof in het voedingssupplement is volgens Lutter wel veel groter dan je normaal zou binnenkrijgen als je een zak wortels eet. "Je zou jezelf compleet oranje eten."

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet binnen, maar er zijn wel al opvallende verschillen te zien tussen de deelnemers. Of dit er ook op wijst dat het voedingssupplement werkt, is niet te zeggen. Om het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken weet ook Lutter gedurende het onderzoek niet wie een placebo heeft gekregen en wie het voedingssupplement.

Lutter vertelt dat uit eerdere onderzoeken in het lab wel al aanwijzingen kwamen dat de stof uit wortels mogelijk kan helpen bij een verkoudheid.

Werken groenten en fruit?

Maar als dit voedingssupplement echt helpt tegen verkoudheid, dan is nog niet bewezen dat het eten van groenten en fruit je verkoudheid sneller kan verhelpen.

"De dosis van de mogelijk werkzame stof in het supplement is hoger dan je aan groenten kan eten. Het regelmatig eten van veel groenten en fruit kan waarschijnlijk de kans verkleinen dat je verkouden wordt, maar ik ken geen onderzoek dat laat zien dat groenten en fruit eten een verkoudheid sneller kan genezen."

Ook het Voedingscentrum schrijft aan NU.nl dat, hoewel groenten en fruit bewezen enorm gezond zijn, er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat ze ook tegen een verkoudheid kunnen helpen. Groenten en fruit helpen wel tegen verschillende chronische ziekten.

Conclusie

Veel fruit en groenten eten kan geen kwaad en zal je gezondheid waarschijnlijk goed doen. Maar verwacht niet dat je door de hele dag wortels te eten ook daadwerkelijk minder lang aan het snotteren bent als je een verkoudheid te pakken hebt. Er is niet bewezen dat groenten en fruit helpen tegen een verkoudheid.

We beoordelen de stelling ''Je verkoudheid is sneller voorbij als je veel groenten en fruit eet'' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.